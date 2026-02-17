Desde hace varias semanas, miles de internautas se han conectado con todos los acontecimientos que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los internautas se han cautivado con la participación del actor, cantante y creador de contenido digital Juan Palau, quien ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico dentro de la competencia.

Por su parte, Juan Palau no solo ha generado una variedad de comentarios por parte de los internautas por su participación en el reality, sino que también, acerca de su vida sentimental, pues en la actualidad tiene una relación desde hace más de nueve años.

¿Quién es Gabriela Rivera, la actual pareja de Juan Palau?

Desde luego, varios internautas se han sorprendido con la amplia trayectoria profesional de Juan Palau, quien ha tenido un gran desempeño en el campo artístico, en especial, por participar en importantes producciones y, también, por llevar en alto su potencial en la música.

¿Quién es la novia de Juan Palau? | Foto: Canal RCN

Así también, varios internautas se han sorprendido con la vida sentimental del cantante Juan Palau, quien tiene una relación desde hace más de nueve años con una mujer llamada: Gabriela Rivera.

En las redes de Gabriela, se refleja que es arquitecta y diseñadora de interiores, quien cuenta con más de dos mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, cuya cuenta la tiene en privado.

¿Cuánto tiempo de relación lleva Juan Palau con Gabriela Rivera? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Juan Palau de su relación con Gabriela hace unos meses?

Recordemos que hace unos meses, Juan Palau fue uno de los invitados especiales en la anterior edición del programa digital de ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, en el que Valentina Taguado y Johanna Velandia lo entrevistaron.

Con base en esto, Juan Palau reveló en el programa que vive con Gabriela y que sostiene una relación junto a ella desde hace más de nueve meses, pues expresó las siguientes palabras acerca de los diferentes acontecimientos que ha vivido junto a su pareja:

