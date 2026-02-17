Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera reveló su principal temor a pocos días de casarse con Jenny López: "nada me sorprende"

En medio de una dinámica en redes sociales, el cantante Jhonny Rivera reveló si se siente nervioso de dar este paso junto a Jenny López.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en el programa 'Yo José Gabriel'.
Jhonny Rivera expresó preocupación a pocos días de casarse. Foto | Canal RCN.

Apocos días de llevarse a cabo su matrimonio, Jhonny Riverahizo una nueva aparición en redes sociales, en la que dio a conocer cómo se siente al dar este paso tan importante en su relación con Jenny López.

¿Cuál es el principal temor de Jhonny Rivera a pocos días de casarse con Jenny López? Esto dijo el cantante

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, el reconocido cantante de música popular sorprendió al revelar qué es lo que más le preocupa de su boda con la también cantante, esto luego de que un internauta le preguntara si sentía nervioso de que se acercara este momento.

"Pues si hay nervios pero nervios de que todo salga bien, de lo mediático que puede llegar a ser, que no es la idea pero igual se sale de las manos...", señaló el artista a través de sus historias.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre su boda con Jenny López? Su respuesta sorprendió

Durante su respuesta, el cantante también se refirió a los comentarios negativos que frecuentemente reciben en redes, dejando claro que no le afectada nada porque en parte, ya está un poco acostumbrado al "hate" de la gente.

"A ver del 'hate', qué no han dicho ya, lo han dicho todo... yo creo que ya nada me va a sorprender, entonces sí hay un poquito de nervios, pero es sobre todo de eso, quiero que todo salga bonito", reiteró.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera reveló si se siente nervioso por su boda con Jenny López. Foto | Canal RCN.

Y es que, desde que Jhonny anuncio su matrimonio con Jenny, ha dejado claro que espera que este momento sea especial y lejos de las cámaras, pues prefiere que esta unión se lleve a cabo de forma discreta y de manera íntim4, pues para ambos es más importante vivir este día único distanciados de los medios de comunicación y las redes sociales.

Por ahora, todo está listo para que el próximo domingo 22 de febrero, la pareja de artistas digan 'Sí' frente a los familiares y amigos más cercanos que serán testigos de esta celebración, que, muy seguramente dará mucho de qué hablar entre los seguidores que esperan atentos poder conocer todos los detalles.

