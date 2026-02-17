Yaya Muñoz expuso la fuerte advertencia que recibió de la mamá de Karola: "si te veo en la calle..."

El ingreso de Karol Alcendra, la participante que se unió hace unos días a La casa de los famosos Colombia, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues su presencia en el relality no solo ha provocado reacciones en su interior, sino también entre quienes siguen de cerca lo que pasa en el programa.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la mamá de Karola?

En medio del programa 'Tamo en Vivo' de 'Dímelo King', Yaya Muñozha expresado su punto de vista en varias oportunidades, situación que, según lo comentó, llevó a que la misma mamá de Karola, se pronunciara al respecto e incluso le lanzara una fuerte advertencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémica con Alexa en La casa de los famosos

"La mamá de Karola me mandó un mensaje en el que me decía que le bajara dos y que si me veía en la calle me iba a quitar el p3lo, pues, lo dijo en otros términos y otras palabras, yo lo estoy diciendo con mucho respeto", fueron las palabras de Muñoz.

Artículos relacionados Talento nacional Sofía Jaramillo desmiente foto con imperfecciones en su rostro: nombra a Luisa Cortina

Frente a la evidente am3naz4, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que ella no podía dejar de hacer lo que viene haciendo, pues finalmente su trabajo se trata de opinar, ya que trabaja en un panel.

¿Cuál fue la advertencia que Yaya Muñoz recibió de la mamá de Karola, participante de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Yaya reiteró que tampoco va a optar por no mencionar a Karola, pues recalcó que ella también lo hizo en su momento al opinar de su participación en la pasada edición del reality de convivencia.

Yaya Muñoz reveló la advertencia que recibió de la mamá de Karola. Foto | Canal RCN.

Y aunque, en sus palabras, ella no es una persona que paga "mal con mal", en este momento tiene un set a su disposición en el que su rol justamente es el de manifestar sin pelos en la lengua su posición, por lo que no es una opción que deje de opinar sobre Karola y otras figuras del entretenimiento.

Sin duda, la participación de la creadora de contenido costeña en la casa más famosa del país, continúa dividiendo opiniones en redes, pues tal y como lo prometió antes de su ingreso, definitivamente llegó para poner a temblar el juego y generar nuevas discordias entre sus habitantes.