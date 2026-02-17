Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe se mostró afectada al hablar de su eliminación de La casa de los famosos: "me ha dolido mucho"

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se sinceró con sus seguidores para hablar de su salida del programa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe reveló si le afectó salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sara Uribe, quien hace más de una semana fue una de las eliminadas de La casa de los famosos Colombia, recientemente impactó en redes sociales al revelar si de verdad le afectó abandonar la competencia, luego de que por decisión del público tuviera que despedirse para siempre del programa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas respecto a su regreso a la realidad luego de estar en la competencia por varias semanas.

Artículos relacionados

Una de las preguntas que no pasó desapercibida fue precisamente si le había parecido justa su eliminación y si deseaba estar más tiempo al interior de la casa. Frente al tema, la antioqueña se mostró sincera al revelar que, en efecto, sí le afectó el hecho de salir del juego.

Artículos relacionados

"Tengo que confesarles que me ha dolido un poco porque en realidad no hubo cosas negativas, no hubo una placa de nominación por parte de la casa y pues bueno, faltaba mucho por dar, faltaban hacer muchas secciones que poco a poco uno iba ganándose con el Jefe, faltaba hacer mucho contenido", señaló.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Sara Uribe sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe a inesperada pregunta sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la modelo y empresaria paisa dio a conocer que le hubiera gustado estar por más tiempo en el morning de los famosos, mostrar sus looks, sus atuendos, pues aunque entiende que fue decisión del público, hubiese querido seguir entreteniendo al público,

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe confesó que le dolió salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Pero bueno, hay que encontrar que en la voluntad de Dios todo se puede, aceptarlo y seguir pa' lante, seguir trabajando", mencionó la exhabitante de la casa más famosa del país.

Por último, Uribe agregó que estaba extrañando mucho al pequeño Jacobo, y él a ella, por lo que ahora se encuentra disfrutando de tiempo de calidad con su hijo y demás seres queridos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba en La casa de los famosos Colombia - Imagen de una boda. La casa de los famosos

Salen a la luz las fotografías de la lujosa boda de Beba y su esposo, ¿cuándo se casó?

En varias fotografías y videos quedó registrado el matrimonio de la joven barranquillera y su esposo Andrés Gómez.

Blessd

Manuela borró las fotos con Blessd, ¿se confirmó su ruptura?

Manuela sorprendió a sus fanáticos con una nueva decisión que confirmaría su separación con Blessd.

Lorena y el Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia. Fernando Solórzano

Esta es la diferencia de edad entre 'El Flaco' Solórzano y Lorena Altamirano

La diferencia de edad entre 'El Flaco' Solórzano y Lorena Altamirano, ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

Lo más superlike

¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer Talento internacional

¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de famoso influencer tras larga batalla contra el cáncer.

Beba habló de Karola y sorprendió con su opinión en la casa de los famosos La casa de los famosos

Beba reveló que le cae bien Karola en La casa de los famosos Colombia 2026

blessd terminaria con manuela Blessd

Video de Blessd confirmaría su ruptura con Manuela: "te quise de verdad"

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador