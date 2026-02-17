Sara Uribe se mostró afectada al hablar de su eliminación de La casa de los famosos: "me ha dolido mucho"

Sara Uribe, quien hace más de una semana fue una de las eliminadas de La casa de los famosos Colombia, recientemente impactó en redes sociales al revelar si de verdad le afectó abandonar la competencia, luego de que por decisión del público tuviera que despedirse para siempre del programa.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas respecto a su regreso a la realidad luego de estar en la competencia por varias semanas.

Una de las preguntas que no pasó desapercibida fue precisamente si le había parecido justa su eliminación y si deseaba estar más tiempo al interior de la casa. Frente al tema, la antioqueña se mostró sincera al revelar que, en efecto, sí le afectó el hecho de salir del juego.

"Tengo que confesarles que me ha dolido un poco porque en realidad no hubo cosas negativas, no hubo una placa de nominación por parte de la casa y pues bueno, faltaba mucho por dar, faltaban hacer muchas secciones que poco a poco uno iba ganándose con el Jefe, faltaba hacer mucho contenido", señaló.

Esto dijo Sara Uribe sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe a inesperada pregunta sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la modelo y empresaria paisa dio a conocer que le hubiera gustado estar por más tiempo en el morning de los famosos, mostrar sus looks, sus atuendos, pues aunque entiende que fue decisión del público, hubiese querido seguir entreteniendo al público,

Sara Uribe confesó que le dolió salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Pero bueno, hay que encontrar que en la voluntad de Dios todo se puede, aceptarlo y seguir pa' lante, seguir trabajando", mencionó la exhabitante de la casa más famosa del país.

Por último, Uribe agregó que estaba extrañando mucho al pequeño Jacobo, y él a ella, por lo que ahora se encuentra disfrutando de tiempo de calidad con su hijo y demás seres queridos.