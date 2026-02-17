Isabella Ladera presume su pancita en una nueva sesión de fotos

Isabella Ladera publicó una nueva sesión fotográfica en la que dejó ver cómo avanza su segundo embarazo, captadas por un fotógrafo profesional dejando claro que está disfrutando plenamente esta etapa de maternidad.

¿Cómo vive Isabella Ladera esta nueva etapa de maternidad?

Isabella se muestra segura, conectada con su cuerpo y orgullosa de los cambios que atraviesa, la sesión destaca luces y sombras que enfatizan la silueta de su embarazo, reflejando una versión más introspectiva y elegante de la influencer.

Aunque ya tiene experiencia como madre, ha dejado entrever que esta vivencia se siente distinta, pues la madurez emocional, la estabilidad en su relación y el acompañamiento que recibe parecen marcar una diferencia importante respecto a su primer embarazo.

Si bien no ha revelado con exactitud cuántas semanas de gestación lleva, el tamaño visible de su pancita ha despertado especulaciones entre sus seguidores, quienes consideran que podría encontrarse en una etapa avanzada.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Isabella Ladera y Hugo García?

Desde que confirmaron que serán padres, muchos curiosos han querido saber más sobre la pareja, incluyendo la diferencia de edad entre ambos, Hugo García nació el 30 de marzo de 1993, por lo que actualmente tiene 32 años mientras que Isabella, por su parte, nació el 23 de agosto de 1999 y tiene 26 años.

Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo / (Foto del AFP y Freepik)

Lejos de convertirse en motivo de polémica, esta brecha generacional ha pasado a segundo plano frente a la emoción que ha despertado el anuncio del bebé pues ambos han demostrado sus proyectos personales y profesionales avanzan en la misma dirección.

¿Cómo anunciaron Isabella Ladera y Hugo García la llegada de su primer hijo juntos?

La confirmación del embarazo llegó en medio de rumores que circulaban desde hace meses, fotografías en destinos similares y coincidencias en publicaciones habían levantado sospechas sobre su relación, pero fue a través de sus propias redes donde decidieron dar la noticia oficialmente.

Hugo García, de 32 años, es el modelo e influencer con quien Isabella espera su primer hijo juntos. / (Foto de AFP y Freepik)

Con imágenes emotivas y mensajes llenos de entusiasmo, la pareja abrió un nuevo capítulo en su historia y desde entonces, cada actualización sobre el embarazo genera miles de reacciones y comentarios.

La expectativa por conocer al nuevo integrante de la familia crece día a día, mientras Isabella continúa documentando lo que considera una de las etapas más especiales de su vida.