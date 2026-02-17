Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera presume su pancita en una nueva sesión de fotos

Isabella Ladera comparte nuevas fotos de su segundo embarazo junto a Hugo García en su cuenta de Instagram.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Isabella Ladera compartió nuevas fotografías de su embarazo en su cuenta de Instagram
Isabella Ladera compartió nuevas fotografías de su embarazo en su cuenta de Instagram Foto AFP/ Ivan Apfel

Isabella Ladera publicó una nueva sesión fotográfica en la que dejó ver cómo avanza su segundo embarazo, captadas por un fotógrafo profesional dejando claro que está disfrutando plenamente esta etapa de maternidad.

Artículos relacionados

¿Cómo vive Isabella Ladera esta nueva etapa de maternidad?

Isabella se muestra segura, conectada con su cuerpo y orgullosa de los cambios que atraviesa, la sesión destaca luces y sombras que enfatizan la silueta de su embarazo, reflejando una versión más introspectiva y elegante de la influencer.

Aunque ya tiene experiencia como madre, ha dejado entrever que esta vivencia se siente distinta, pues la madurez emocional, la estabilidad en su relación y el acompañamiento que recibe parecen marcar una diferencia importante respecto a su primer embarazo.

Si bien no ha revelado con exactitud cuántas semanas de gestación lleva, el tamaño visible de su pancita ha despertado especulaciones entre sus seguidores, quienes consideran que podría encontrarse en una etapa avanzada.

Artículos relacionados

¿Cuál es la diferencia de edad entre Isabella Ladera y Hugo García?

Desde que confirmaron que serán padres, muchos curiosos han querido saber más sobre la pareja, incluyendo la diferencia de edad entre ambos, Hugo García nació el 30 de marzo de 1993, por lo que actualmente tiene 32 años mientras que Isabella, por su parte, nació el 23 de agosto de 1999 y tiene 26 años.

Isabella Ladera se enteró de su segundo embarazo
Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo / (Foto del AFP y Freepik)

Lejos de convertirse en motivo de polémica, esta brecha generacional ha pasado a segundo plano frente a la emoción que ha despertado el anuncio del bebé pues ambos han demostrado sus proyectos personales y profesionales avanzan en la misma dirección.

Artículos relacionados

¿Cómo anunciaron Isabella Ladera y Hugo García la llegada de su primer hijo juntos?

La confirmación del embarazo llegó en medio de rumores que circulaban desde hace meses, fotografías en destinos similares y coincidencias en publicaciones habían levantado sospechas sobre su relación, pero fue a través de sus propias redes donde decidieron dar la noticia oficialmente.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Hugo García, de 32 años, es el modelo e influencer con quien Isabella espera su primer hijo juntos. / (Foto de AFP y Freepik)

Con imágenes emotivas y mensajes llenos de entusiasmo, la pareja abrió un nuevo capítulo en su historia y desde entonces, cada actualización sobre el embarazo genera miles de reacciones y comentarios.

La expectativa por conocer al nuevo integrante de la familia crece día a día, mientras Isabella continúa documentando lo que considera una de las etapas más especiales de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Kris R Karina García

Karina García respondió a quienes dicen que no dudará con Kris R

La influenciadora Karina García se sinceró sobre el futuro de su relación con Kris R.

Jhonny Rivera en el programa 'Yo José Gabriel'. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló su principal temor a pocos días de casarse con Jenny López: "nada me sorprende"

En medio de una dinámica en redes sociales, el cantante Jhonny Rivera reveló si se siente nervioso de dar este paso junto a Jenny López.

Actor revela que ahora se siente un gato siamés Sebastián Martínez

Reconocido actor colombiano desató risas al revelar que se identifica como gato siamés

Con los Therian como referencia, actor colombiano manifestó sentirse identificado con un gato siamés y desató risas.

Lo más superlike

¡Luto en la música! Falleció reconocido compositor de una de las exitosas canciones de Madonna Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido compositor de una de las exitosas canciones de Madonna

El mundo de la música vuelte a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de reconocido compositor quien dejó importante legado.

Jay Torres se desilusionó de Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia: ¿por qué? La casa de los famosos

Jay Torres se desilusionó de Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Cami Pulgarín habló sobre ser Therian y su respuesta sorprendió Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín reveló que se identifica como Therian: esto fue lo que explicó

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador