Marlon Solórzano habló por primera vez de su ruptura con Yana Karpova, ¿por qué terminaron?

En las últimas horas, Marlon Solórzano concedió una entrevista en la que se sinceró sobre este tema frente a las cámaras.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marlon Solórzano y Yana Karpova en La casa de los famosos Colombia.
Marlon Solórzano habló sobre su ruptura con Yana Karpova. Foto | Canal RCN.

Marlon Solórzano, recordado por su participación en La casa de los famosos Colombia, recientemente rompió el silencio para revelar la razón por la que su relación con Yaya Karpova llegó as u fin.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre su ruptura con Yana Karpova?

En medio de una entrevista que el exparticipante del reality de convivencia concedió hace algunos días, se mostró abierto a hablar sobre su ruptura con la rusa, con quien sostuvo una relación de varios meses pero que, lamentablemente llegó a su fin hace un par de semanas.

Frente a la pregunta de por qué el noviazgo se terminó, el antioqueño no contó mayores detalles pero sí enfatizó en que se trató de una decisión que, al parecer, habrían tomado los dos.

"Es primera vez que voy a hablar de eso en público, lo único que tengo que decir es que cuando uno está con alguien o funciona o no funciona, y ya, no funcionó, por motivos que ambos tenemos pero yo prefiero no decir", fueron sus palabras.

Marlon Solórzano y Yana Karpova en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Marlon Solórzano sobre su ruptura con Yana Karpova. Foto | Canal RCN.

¿Por qué se terminó la relación de Marlon Solórzano y Yana Karpova? Esto dijo el antioqueño

De acuerdo con la versión del exparticipante de la segunda temporada, la joven rusa, también participante del mismo formato, ya hace parte de su pasado, sin embargo, insistió en que no va a decir específicamente el por qué de su decisión.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia.
Marlon Solórzano dio su versión sobre el fin de su relación con Yana Karpova. Foto | Canal RCN.

"Porque yo tengo los míos y ella tiene los de ella, pero es algo de los dos al fin y al cabo", precisó el modelo y presentador paisa durante este espacio.

Como era de esperarse, las declaraciones de Solórzano durante la mencionada conversación, desataron una ola de comentarios entre los internautas, quienes rápidamente expresaron su punto de vista frente al tema, dejando ver que, la decisión se habría dado debido a que Karpova lo habría "cambiado por otro".

"La rusa lo cambió rapidito y en vivo", Para qué acepta entrevistas a medios de chismes si no los va a contar", "Y Yana por allá en otro lado contentica", Qué pereza este men, da demasiada repelencia", escribieron los internautas.

Por ahora, todo indica que tanto Yaya como Marlon, se mantienen completamente enfocados en sus proyectos personales, pues así lo han mostrado a través de redes sociales, en donde con frecuencia aparecen para presumir lo que pasa en sus vidas.

