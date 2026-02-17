Reconocido actor colombiano desató risas al revelar que se identifica como gato siamés
Con los Therian como referencia, actor colombiano manifestó sentirse identificado con un gato siamés y desató risas.
Con los Therian ganando popularidad en redes sociales por su particularidad, personalidades del entretenimiento ya comienzan a pronunciarse al respecto. Tal es el caso del actor Sebastián Martínez, quien, en tono divertido, dijo que ahora se identificaba como un gato siamés.
¿Qué son los Therian, la moda que los jóvenes han adoptado en el último año?
Los Therian han ganado gran popularidad en los últimos meses debido a su particularidad y comportamiento en el día a día. Estas personas se identifican como tal y se caracterizan por llevar un estilo de vida similar al de un animal, ya sean perros, gatos o hasta zorros.
Tal y como lo hicieron los otakus, emos, floggers y demás tribus urbanas años atrás, los Therian también se reúnen en lugares específicos para convivir entre ellos, pero a diferencia de estos grupos, ellos buscan mejorar en conjunto su habilidad motriz para parecer cada vez más al animal que representan, mientras usan máscaras que cubren su rostro humano.
En la actualidad se han registrado casos alrededor de Latinoamérica donde personas autodenominadas Therian acuden al veterinario por ayuda médica; incluso se han reportado situaciones en las que uno de ellos es mordido por un perro real.
¿Por qué Sebastián Martínez se identifica como un gato siamés?
En medio del boom de esta nueva moda juvenil, varias personalidades del entretenimiento han dado su opinión al respecto. Pero Sebastián Martínez decidió llevarlo a otro nivel y reapareció en redes sociales usando un filtro de gato, anunciando que ahora se identificaba con un siamés.
“Me identifico con un gato siamés… bueno, mejor, no sé, voy a ver con qué me identifico”, dijo el actor, generando risas entre sus seguidores.
Algunos fans respondieron con humor, como una que comentó: “Yo me identifico como tu novia”, mientras otros escribieron: “A Sebastián se le olvida que es famoso, jajaja”, “Jajaja pensé que era una cuenta random”, “Nooo, mi Sebas se volvió Therian”, haciendo alusión a lo inesperado del momento.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike