Desde hace varias semanas, miles de internautas han compartido su reacción tras los diferentes acontecimientos que se han llevado a cabo dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala del pasado domingo 15 de febrero, el cantante puertorriqueño Jay Torres se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia tras la decisión que tomó el público durante las votaciones.

Por su parte, la creadora de contenido digital, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2 y host digital del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, Karina García, compartió su reacción tras la eliminación de Jay Torres.

¿Qué dijo Karina García tras la eliminación de Jay Torres?

Cabe destacar que Karina García se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país, no solo por cautivar con su belleza, sino que también, por compartir su opinión sin ningún tipo de filtro.

Esto dijo Karina García de Jay Torres. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Karina ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras compartir su reacción por la reciente eliminación del puertorriqueño Jay Torres, pues reveló las siguientes palabras en el programa de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’:

“No me desilusioné de Jay por la personalidad de él porque se ve que es un chico tranquilo. No tuvo casi problemas allá. Lo único fue la diferencia que tuvo con Alexa. Pero, sí esperaba más de él”, agregó Karina García.

Se refleja en las palabras de Karina García que esperó un poco más de Jay Torres dentro de La casa de los famosos Colombia, sin embargo, resaltó que es un hombre tranquilo, quien mantuvo la calma a lo largo de su permanencia de la casa más famosa del país.

¿Qué les dijo Jay Torres a las celebridades tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, Jay Torres aprovechó la oportunidad para sincerarse con varios de sus compañeros durante la gala de eliminación. Pero, uno de los momentos más opinados fue cuando le hizo un inesperado gesto a Alexa Torrex tras sus respectivas diferencias con Juanda Caribe.

¿Qué les dijo Jay Torres a los famosos durante la gala? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Alexa Torrex no respondió ante las palabras de Jay Torres, pues solo hizo un inesperado gesto. Así también, los famosos resaltaron el compañerismo y la gran participación del puertorriqueño dentro de la competencia.