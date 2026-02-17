Jay Torres confesó lo que piensa de la relación de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz: "No es real"

En una entrevista para Buen día, Colombia, Jay Torres sorprendió al hablar sobre algunos de los participantes de La casa de los famosos. Sus comentarios sobre la relación entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada generaron gran atención en redes sociales.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Qué dijo Jay Torres tras su salida de La casa de los famosos?

Después de su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 el 15 de febrero, Jay Torres compartió sus reflexiones sobre su paso por el reality y lo que vivió con sus compañeros.

Jay Torres, exparticipante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Al salir, tuvo que nominar a un compañero y decidió elegir a Campanita. Explicó que, aunque mantiene cariño por él, sintió que Campanita lo veía como competencia, recordando que para él “la lealtad y la palabra valen más que nada”.

A pesar de haber sido el sexto eliminado, Jay aseguró sentirse agradecido y feliz por el apoyo recibido en Colombia. Destacó que el programa le brindó visibilidad nacional y ha impulsado su carrera musical en el país, después de años de buscar oportunidades en otros lugares.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

¿Qué opinó Jay Torres sobre sus compañeros de La casa de los famosos?

En medio de la entrevista, Jay habló sobre la personalidad y el desempeño de algunos participantes:

Alexa: La considera “muy inteligente” y cree que todo lo que hace está pensado para generar impacto. Aunque la describe como competitiva y egocéntrica, afirmó que terminó desarrollando afecto por ella.

La considera “muy inteligente” y cree que todo lo que hace está pensado para generar impacto. Aunque la describe como competitiva y egocéntrica, afirmó que terminó desarrollando afecto por ella. Juan Palau: Lo describió como su “polo a tierra” y destacó su capacidad para aconsejar. También señaló su talento, lealtad y buena relación con los demás.

Lo describió como su “polo a tierra” y destacó su capacidad para aconsejar. También señaló su talento, lealtad y buena relación con los demás. Juanse: Jay lo identificó como el más relajado, comentando que pasaba gran parte quejándose por tener sueño.

Jay lo identificó como el más relajado, comentando que pasaba gran parte quejándose por tener sueño. Manuela Gómez: La señaló como amable y respetuosa con él.

La señaló como amable y respetuosa con él. Beba: La identificó como la persona que se enoja con mayor facilidad dentro de la casa.

La identificó como la persona que se enoja con mayor facilidad dentro de la casa. Nicolás Arrieta: Aunque habla mucho, Jay mencionó que tiene un lado generoso y siempre está presente con quienes considera sus aliados.

Jay Torres opina sobre los participantes de La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

¿Qué dijo Jay Torres sobre la relación de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?

Jay también abordó el romance surgido entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada durante el reality. Respecto a Yuli, aseguró que se nota que la relación “no es real” y que su comportamiento refleja esa falta de autenticidad.

Sobre Alejandro, le dio el beneficio de la duda y lo calificó como “muy estratega”, sugiriendo que algunas de sus acciones dentro del juego, como el “chipeo”, podrían formar parte de una táctica para avanzar en la competencia.