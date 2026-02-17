Blessd desata ola de reacciones al tatuarse el rostro de Diomedes Díaz, ¡así quedó!

El nuevo tatuaje de Blessd volvió a ubicarlo en conversación digital, luego de que revelara un diseño en honor a Diomedes Díaz. El artista compartió la imagen en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje que no pasó desapercibido.

¿Qué ha dicho Blessd sobre sus tatuajes?

Blessd ha sido muy abierto sobre su gusto por la tinta. En diversas entrevistas y videos, ha explicado que para él los tatuajes son una forma de registrar su historia y sus pasiones.

El cantante afirma que no tiene "tatuajes feos". Considera que cada uno tiene su momento y razón de ser, incluso aquellos que se realizó antes de alcanzar la fama mundial.

Blessd revela detalles sobre sus tatuajes / (Foto de AFP y Freepik)

Así mismo, ha destacado que ha llegado a tener sesiones de hasta 9 horas con varios tatuadores trabajando simultáneamente en diferentes partes de su cuerpo (piernas, cuello, costillas y brazos).

¿Qué tatuajes de Blessd llaman la atención?

A lo largo de su carrera, Blessd ha mostrado distintos tatuajes que reflejan momentos personales y creencias. Uno de los más visibles es el rostro de su madre, plasmado en su brazo, una imagen que, según ha contado, simboliza el respaldo que recibió desde sus inicios cuando trabajaba en la Central Mayorista.

Blessd llama la atención con sus tatuajes / (Foto de AFP)

En cuanto a su identidad artística, la palabra “BENDITO” aparece en una zona visible de su cuerpo y se ha convertido en parte de su sello personal, al igual que la frase “Hecho en Medellín”, con la que ha expresado su vínculo con su ciudad y sus raíces en Barrio Antioquia.

La espiritualidad también ocupa un lugar importante en sus diseños. En su espalda destaca una pieza que representa la dualidad entre la vida y la muerte, concepto que el artista ha mencionado en entrevistas como una reflexión sobre la existencia.

¿Cuál es el nuevo tatuaje de Blessd?

El cantante de música urbana Blessd sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales un nuevo tatuaje en honor a Diomedes Díaz. El artista compartió la imagen acompañada del mensaje:

PARA QUÉ PLATA SI NO ES POR ESOOOOO!!!

En el mismo texto expresó su gratitud por el respaldo del público durante su actual gira por Colombia. El intérprete señaló que atraviesa una etapa relevante en su carrera y afirmó que continúa trabajando enfocado mientras se presenta en distintas ciudades del país.