Vicky Berrío reaccionó al inconveniente de Alexa y Juanda en la casa de los famosos Colombia

El domingo 15 de febrero, en La casa de los famosos Colombia 2026 hubo un congelado que, además, dejó paralizados a los participantes, pues ingresó el esposo de Alexa Torres, quien además de llegar con un mensaje para ella, le dijo unas cuantas palabras a Juanda Caribe.

Lo que expresó Jhorman Toloza, generó una gran polémica no solo en el reality, sino en todo el país, ya que se formó un debate sobre lo ocurrido entre los dos participantes.

¿Qué dijo el esposo de Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de decirle unas palabras de amor a su esposa, Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 2026, Jhorman Toloza se dirigió a Juanda Caribe y le reclamó por haber criticado el cuerpo de Karola en las pruebas de equipo de la semana pasada.

Pero eso no fue todo, lo cuestionó por supuestamente haberle hecho una insinuación a Alexa y sin duda esto dejó perplejos a los compañeros de ella y Juanda, quienes no tenían conocimiento de lo ocurrido.

Vicky Berrío defendió a Alexa y pidió sororidad tras cruce con Juanda. (Foto: Canal RCN)

Jhorman, al estilo de su esposa, llevó una prenda de mujer de color rosada y se la dejó al famoso, diciendo que eso es lo que él debería usar por no comportarse como “hombre” y hacer respetar a las mujeres de la competencia.

¿Qué pasó tras el congelado de Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que Jhorman salió de La casa de los famosos Colombia 2026, se formó el gran problema, pues Juanda Caribe dijo que él no iba a soportar que lo acusaran de hacer un acto irrespetuoso en televisión nacional y exigió retractación.

En ese momento, él y Alexa tuvieron un cruce de palabras en donde sus compañeros no entendían lo que estaba pasando. Por eso, el jefe les mostró el vídeo en la gala del 16 de febrero.

En el clip se vio que Juanda le dijo a Alexa que botó el chupo haciendo la seña que hacen en la costa y ella le preguntó lo que eso significaba y le provocó risa cuando dijo que pensó que era otra cosa, pero él le dijo “también”.

¿Qué dijo Vicky Berrío sobre Alexa Torres y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Vicky Berrío habló del caso Alexa y Juanda y pidió sororidad. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torres dijo que ella se sentía incómoda ante la seña de Juanda y por eso le dio risa, sin embargo, todos en la gala le dijeron que ella lo malinterpretó, pero Vicky Berrío pidió sororidad en el after de La casa de los famosos Colombia 2026, justificando que no se puede minimizar lo que la una mujer la hace sentir mal.

Junto a Karen Sevillano, coincidieron en que era importante sentir empatía por Alexa, pero, aún así, los dos debían hablar del tema antes de agrandar la situación y que, incluso, esperaban unas disculpas de parte del locutor, en vez de la actitud que tomó en el programa.