Revelan video de Yeison Jiménez compartiendo un emotivo momento con su hijo menor

Un recuerdo de Yeison Jiménez junto a su hijo menor fue compartido en redes sociales y el mensaje generó reacciones.

Yeison Jiménez conmueve en redes
Yeison Jiménez es recordado bailando con su hijo / (Foto del Canal RCN)

Un video compartido en la cuenta oficial de Yeison Jiménez en TikTok volvió a generar reacciones entre sus seguidores. En las imágenes se observa al cantante bailando con su hijo, acompañado de un emotivo mensaje que conmovió en redes.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, el cantante colombiano que falleció en un accidente aéreo en enero de 2026, conformó un hogar con tres hijos junto a su esposa, Sonia Restrepo.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez recordaba con amor a sus hijos / (Foto del Canal RCN)
  • Camila: Es la hija mayor. Aunque no es hija biológica del cantante (es fruto de una relación anterior de Sonia), Yeison la crió como propia desde que tenía 2 años, por lo que siempre se refirió a ella como su hija. Actualmente tiene aproximadamente 15 años.
  • Thaliana: Es la segunda hija y la primera biológica del artista. Nació en marzo de 2018 y tiene 7 años.
  • Santiago: Es el hijo menor. Su nacimiento fue una noticia muy celebrada en junio de 2024. Tiene poco más de un año y medio de edad.

¿Qué decía Yeison Jiménez sobre sus hijos?

Yeison Jiménez habló en varias ocasiones sobre su rol como padre y sus hijos antes de su muerte. En diferentes entrevistas expresó que su familia era una prioridad en su vida fuera de los escenarios.

¿Qué decía Yeison Jiménez sobre sus hijos?
Yeison Jiménez destacaba la buena relación con sus hijos / (Foto del Canal RCN)

Jiménez fue muy abierto sobre sus orígenes humildes y la ausencia de una figura paterna sólida en su propia infancia. Por ello, siempre declaró que su meta principal era ser para sus hijos el apoyo y la guía que a él le faltaron.

¿Qué video de Yeison Jiménez llamó la atención en redes?

Desde la cuenta oficial de TikTok de Yeison Jiménez publicaron un video en el que aparece bailando con su hijo, un recuerdo que volvió a conmover a sus seguidores. En la publicación señalaron que, pese a que su vida continuó, continúan recordando al cantante desde el corazón.

El mensaje que acompañó la descripción también llamó la atención de los fans:

Seguimos caminando, aprendiendo a vivir con la ausencia y con todo lo bonito que nos dejó. Hay amores que se quedan para siempre. Que crecen, que nos recuerdan lo que fue y lo que sigue siendo parte de nosotros. Gracias por seguir abrazando su memoria con tanto cariño

Tras su viralización, el contenido generó múltiples reacciones por parte de los internautas, quienes destacaron el vínculo del artista con su familia y enviaron varios mensajes de apoyo.

