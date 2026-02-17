Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela QM, pareja de Blessd, llamó la atención al revelar el hábito que sigue durante su embarazo

Manuela QM, pareja de Blessd, llamó la atención en redes sociales al mostrar las costumbres que tiene durante su embarazo.

Manuela QM enterneció al mostrar su 'pancita' de embarazo
Pareja de Blessd muestra los cambios de su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Manuela QM volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de hablar abiertamente sobre los hábitos que ha incorporado en su rutina durante el embarazo. La pareja de Blessd compartió detalles con sus seguidores y explicó cómo ha adaptado su día a día en esta nueva etapa.

¿Qué se sabe de la relación de Blessd y Manuela QM?

La relación entre el cantante colombiano Blessd y la influencer Manuela QM ha sido una de las más comentadas en el entretenimiento colombiano. Su historia ha estado marcada por una mezcla de reconciliaciones, la confirmación de su primer hijo y polémicas en redes.

En varias entrevistas, el artista ha expresado su deseo de cuidar la relación y "hacer las cosas bien". Sin embargo, a mediados de febrero de 2026, circularon en redes sociales supuestos chats que vinculaban a Blessd con otra modelo.

Surgen rumores de infidelidad de Blessd a Manuela QM / (Foto de AFP y Freepik)

Blessd desmintió estas versiones durante un concierto, sugiriendo que las capturas de pantalla podrían ser producto de inteligencia artificial. El artista aseguró que no conoce a la chica con la que lo vinculan en redes.

Por su parte, Manuela QM ha mantenido una actitud reservada, aunque sus seguidores notaron cambios en sus redes sociales (como ocultar algunas fotos y dejar de seguirlo en redes), lo que ha alimentado especulaciones sobre una posible crisis.

¿Qué ha dicho Blessd sobre el embarazo de Manuela QM?

El 19 de enero de 2026, Blessd confirmó oficialmente que él y Manuela QM esperan su primer bebé. El anuncio se dio a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de Manuela sosteniendo una ecografía y unos tenis de bebé.

"Ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones... Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando hijo mío".

Blessd se ha mostrado emocionado tras el embarazo de Manuela QM / (Foto de AFP y Freepik)

Tras revelar la noticia, el cantante ha expresado una gran emoción por convertirse en padre. En diversas transmisiones en vivo y entrevistas cortas, el artista ha mencionado que este hijo es una motivación para seguir creciendo en su carrera.

¿Qué hábito implementó Manuela QM en su embarazo?

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido generó reacciones al mostrar las costumbres que ha tenido durante su embarazo. Manuela QM compartió que desde hace un tiempo, cuenta con una sección de libros que ha empezado a leer todos los días.

10/10 no me demoro 30 min al día y pues de todo de aprende

Sus afirmaciones llamaron la atención de sus seguidores, quienes a través de redes sociales agradecieron las recomendaciones dadas, destacando los beneficios de implementar hábitos como estos en la maternidad.

