Lina Tejeiro revela la escena más tóxica que vivió en una relación
Lina Tejeiro confesó en el pódcast “40 Grados” uno de los episodios más intensos de su pasado en una relación de pareja.
Lina Tejeiro volvió a ser tendencia tras participar en el pódcast “40 grados”, un espacio conducido por Cristian Pasquel donde habló sin filtros sobre uno de los episodios más intensos y polémicos de su vida sentimental.
¿Cómo comenzó la historia de Lina Tejeiro?
Según contó la actriz, el detonante fue la desconfianza, en un momento de tensión, decidió revisar el celular de quien era su pareja en ese entonces y al hacerlo, encontró conversaciones que la incomodaron, intercambios que consideró inapropiados con otras mujeres.
Sin embargo, la situación dio un giro cuando él respondió que también revisaría su teléfono y Lina aceptó sin oponerse, consciente de que sus propios mensajes podían generar controversia, lo que no esperaba era que su pareja decidiera ir más allá y amenazara con llamar a las personas involucradas en esas conversaciones.
¿Por qué la escena de Lina Tejeiro llegó a un punto tan extremo?
En su relato, Lina Tejeiro explicó que, ante la insistencia de su pareja, reaccionó de manera impulsiva, por lo que ella corrió hacia el balcón del lugar donde se encontraban y advirtió que se lanzaría si él continuaba con la intención de llamar.
La escena generó conmoción entre los presentes, quienes intentaron calmarla y evitar que la discusión escalara aún más.
Con el paso del tiempo, la actriz reconoce que aquella reacción fue desmedida aunque aclaró que no ocurrió nada grave, y admitió que fue una muestra clara de lo tóxico que se había vuelto el vínculo.
¿Qué reflexión dejó Lina Tejeiro sobre sus relaciones pasadas?
Más allá de la anécdota, Lina aprovechó el espacio para reflexionar sobre los aprendizajes que le dejaron esas experiencias y comentó que, pese al incidente, volvieron varias veces, un patrón que hoy identifica como parte de un ciclo poco saludable.
La confesión generó múltiples reacciones entre los oyentes del pódcast, muchos de los cuales debatieron sobre los límites en las discusiones de pareja y la importancia de manejar los conflictos con madurez emocional.
La participación en el pódcast no solo reveló una anécdota impactante, sino que también mostró una faceta honesta de la actriz al reconocer errores y excesos del pasado.