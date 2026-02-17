Lina Tejeiro revela la escena más tóxica que vivió en una relación

Lina Tejeiro volvió a ser tendencia tras participar en el pódcast “40 grados”, un espacio conducido por Cristian Pasquel donde habló sin filtros sobre uno de los episodios más intensos y polémicos de su vida sentimental.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influencer contó entre lágrimas la incómoda situación que vivió con un seguidor

¿Cómo comenzó la historia de Lina Tejeiro?

Según contó la actriz, el detonante fue la desconfianza, en un momento de tensión, decidió revisar el celular de quien era su pareja en ese entonces y al hacerlo, encontró conversaciones que la incomodaron, intercambios que consideró inapropiados con otras mujeres.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando él respondió que también revisaría su teléfono y Lina aceptó sin oponerse, consciente de que sus propios mensajes podían generar controversia, lo que no esperaba era que su pareja decidiera ir más allá y amenazara con llamar a las personas involucradas en esas conversaciones.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara reveló foto de su hija y genere reacciones por su gran parecido

¿Por qué la escena de Lina Tejeiro llegó a un punto tan extremo?

En su relato, Lina Tejeiro explicó que, ante la insistencia de su pareja, reaccionó de manera impulsiva, por lo que ella corrió hacia el balcón del lugar donde se encontraban y advirtió que se lanzaría si él continuaba con la intención de llamar.

La escena generó conmoción entre los presentes, quienes intentaron calmarla y evitar que la discusión escalara aún más.

Lina Tejeiro relató que hizo un fuerte “show” para evitar una llamada incómoda. Foto | Canal RCN.

Con el paso del tiempo, la actriz reconoce que aquella reacción fue desmedida aunque aclaró que no ocurrió nada grave, y admitió que fue una muestra clara de lo tóxico que se había vuelto el vínculo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanda Caribe reaccionó al ver el video de la discordia en vivo sobre Alexa: “no me arrepiento”

¿Qué reflexión dejó Lina Tejeiro sobre sus relaciones pasadas?

Más allá de la anécdota, Lina aprovechó el espacio para reflexionar sobre los aprendizajes que le dejaron esas experiencias y comentó que, pese al incidente, volvieron varias veces, un patrón que hoy identifica como parte de un ciclo poco saludable.

Lina Tejeiro sorprendió al contar la escena más tóxica que vivió con un ex. (Foto: Canal RCN)

La confesión generó múltiples reacciones entre los oyentes del pódcast, muchos de los cuales debatieron sobre los límites en las discusiones de pareja y la importancia de manejar los conflictos con madurez emocional.

La participación en el pódcast no solo reveló una anécdota impactante, sino que también mostró una faceta honesta de la actriz al reconocer errores y excesos del pasado.