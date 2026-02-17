Paola Jara reveló foto de su hija y genere reacciones por su gran parecido

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a su hija, Emilia, quien convirtió en madre primeriza a la cantante y en el caso de su esposo, es su quinta sucesora. Desde entonces, los artistas han mostrado con emoción cómo han vivido esta etapa.

Aunque revelen momentos en los que se les ve compartiendo junto s en familia, tanto Paola como Jessi Uribe han sido muy cuidadosos para no revelar mucho la identidad de la pequeña, pero, cada vez han mostrado más y hasta se le ha notado el parecido con uno de sus dos padres.

¿Cuál es la imagen que reveló Paola Jara sobre su hija?

A través de sus historias de Instagram, Paola Jara compartió una imagen de Emilia en donde escribió: “Mi niña hermosa, te extraño”.

En la foto se ve a la pequeña de espalda boca abajo y a su alrededor tiene varios juguetes, sin embargo, es una imagen en la que la artista deja ver mucho más a la niña y por supuesto, esto generó reacciones.

Paola Jara compartió imagen de su bebé y muchos notaron el parecido. (Foto/ Buen día, Colombia)

Debido a que no se había visto una foto tan completa de Emilia, los seguidores de Paola notaron el gran parecido que tiene la niña con ella, pues se nota que tendrá una gran cabellera como la de su mamá, ya que, con solo tres meses, tiene un cabello abundante de color negro.

¿Paola Jara y Jessi Uribe revelarán la identidad de su hija?

Por medio de las preguntas que recibe Paola Jara a través de sus redes sociales, la cantante fue clara con este tema.

Paola Jara mostró a su bebé y seguidores hablaron del parecido. (Foto: freepik)

Según sus explicaciones, no considera correcto exponer a la niña tan pequeña, pues ellos como adultos entienden que la están mostrando al mundo, pero la niña no es consciente de ello, por lo que considera que no sería la forman de hacerlo.

Es por esto que, Paola fue clara al decir que no sabía en qué momento era prudente mostrar la carita de Emilia, pero por ahora, cuidarán su imagen e identidad para no exponerla al mundo.

Aun así, los cantantes no dejan de compartir lo felices que son con su pequeña y cada vez que pueden, revelan los momentos que viven juntos, protegiendo la privacidad de Emilia.