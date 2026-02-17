Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara reveló foto de su hija y genere reacciones por su gran parecido

Paola Jara compartió imagen de su hija Emilia y generó opiniones al dejar ver el gran parecido que tienen las dos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara mostró a su bebé y seguidores hablaron del parecido
Foto de la hija de Paola Jara sorprendió por su gran parecido. (Foto/ Buen día, Colombia- Freepik)

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a su hija, Emilia, quien convirtió en madre primeriza a la cantante y en el caso de su esposo, es su quinta sucesora. Desde entonces, los artistas han mostrado con emoción cómo han vivido esta etapa.

Artículos relacionados

Aunque revelen momentos en los que se les ve compartiendo junto s en familia, tanto Paola como Jessi Uribe han sido muy cuidadosos para no revelar mucho la identidad de la pequeña, pero, cada vez han mostrado más y hasta se le ha notado el parecido con uno de sus dos padres.

Artículos relacionados

¿Cuál es la imagen que reveló Paola Jara sobre su hija?

A través de sus historias de Instagram, Paola Jara compartió una imagen de Emilia en donde escribió: “Mi niña hermosa, te extraño”.

En la foto se ve a la pequeña de espalda boca abajo y a su alrededor tiene varios juguetes, sin embargo, es una imagen en la que la artista deja ver mucho más a la niña y por supuesto, esto generó reacciones.

Foto de la hija de Paola Jara sorprendió por su gran parecido.
Paola Jara compartió imagen de su bebé y muchos notaron el parecido. (Foto/ Buen día, Colombia)

Debido a que no se había visto una foto tan completa de Emilia, los seguidores de Paola notaron el gran parecido que tiene la niña con ella, pues se nota que tendrá una gran cabellera como la de su mamá, ya que, con solo tres meses, tiene un cabello abundante de color negro.

Artículos relacionados

¿Paola Jara y Jessi Uribe revelarán la identidad de su hija?

Por medio de las preguntas que recibe Paola Jara a través de sus redes sociales, la cantante fue clara con este tema.

Paola Jara compartió imagen de su bebé y muchos notaron el parecido
Paola Jara mostró a su bebé y seguidores hablaron del parecido. (Foto: freepik)

Según sus explicaciones, no considera correcto exponer a la niña tan pequeña, pues ellos como adultos entienden que la están mostrando al mundo, pero la niña no es consciente de ello, por lo que considera que no sería la forman de hacerlo.

Es por esto que, Paola fue clara al decir que no sabía en qué momento era prudente mostrar la carita de Emilia, pero por ahora, cuidarán su imagen e identidad para no exponerla al mundo.

Aun así, los cantantes no dejan de compartir lo felices que son con su pequeña y cada vez que pueden, revelan los momentos que viven juntos, protegiendo la privacidad de Emilia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba en La casa de los famosos Colombia - Imagen de una boda. La casa de los famosos

Salen a la luz las fotografías de la lujosa boda de Beba y su esposo, ¿cuándo se casó?

En varias fotografías y videos quedó registrado el matrimonio de la joven barranquillera y su esposo Andrés Gómez.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia. Sara Uribe

Sara Uribe se mostró afectada al hablar de su eliminación de La casa de los famosos: "me ha dolido mucho"

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se sinceró con sus seguidores para hablar de su salida del programa.

Blessd

Manuela borró las fotos con Blessd, ¿se confirmó su ruptura?

Manuela sorprendió a sus fanáticos con una nueva decisión que confirmaría su separación con Blessd.

Lo más superlike

¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer Talento internacional

¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de famoso influencer tras larga batalla contra el cáncer.

Beba habló de Karola y sorprendió con su opinión en la casa de los famosos La casa de los famosos

Beba reveló que le cae bien Karola en La casa de los famosos Colombia 2026

blessd terminaria con manuela Blessd

Video de Blessd confirmaría su ruptura con Manuela: "te quise de verdad"

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador