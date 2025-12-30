¿Entrenar también puede afectar al corazón? esto dicen los expertos

El entrenamiento físico suele asociarse con bienestar, energía y prevención de enfermedades, sin embargo, en los últimos años ha surgido una conversación importante sobre los límites del ejercicio.

Aunque moverse con regularidad es una de las mejores decisiones para cuidar el corazón, llevar el cuerpo más allá de su capacidad de adaptación puede generar efectos no deseados, especialmente en personas que entrenan a alta intensidad durante largos periodos.

¿Por qué el exceso de entrenamiento puede afectar al corazón?

Según expertos en salud cardiovascular, el corazón también se fatiga cuando es sometido a una carga constante y muy exigente, en atletas de resistencia como corredores, ciclistas o deportistas que entrenan varias horas al día, se ha observado un aumento en el riesgo de desarrollar alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente una conocida como fibrilación auricular.

Expertos advierten que el entrenamiento prolongado y muy intenso puede alterar el ritmo cardíaco. Foto Freepik

La razón principal es que el esfuerzo repetido y prolongado puede generar cambios en el órgano y pequeñas cicatrices internas que alteran la conducción eléctrica.

Una situación en la que los expertos señalan que el problema no aparece de la noche a la mañana, sino tras años de entrenamientos muy intensos sin pausas adecuadas ni una planificación equilibrada.

¿Cuánto ejercicio es beneficioso y cuándo empieza el riesgo?

Según expertos en actividad física, existe una especie de “punto” donde el movimiento protege al corazón y realizar actividad moderada o vigorosa varias veces por semana reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora la calidad de vida.

Además, el riesgo no se distribuye de la misma manera en todas las personas, factores como la edad, el género, la genética, el descanso y la recuperación influyen de manera directa en cómo el corazón responde al esfuerzo.

¿Cómo entrenar de forma segura para cuidar la salud cardiovascular?

Los expertos recomiendan planificar el entrenamiento y escuchar al cuerpo, alternar días de intensidad con jornadas suaves, respetar el descanso, hidratarse bien y evitar la obsesión por el rendimiento constante son estrategias clave para proteger el corazón.

El cuerpo necesita movimiento, pero también pausas: el equilibrio protege tu salud cardiovascular. Foto Freepik

El mensaje no es dejar de entrenar, sino comprender que más no siempre es mejor, el corazón agradece la constancia, pero también necesita pausas, variedad y moderación.