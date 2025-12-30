¿Shaira está saliendo con un reconocido streamer? Esto fue lo que dijo la cantante

En los últimos días, una imagen compartida en redes sociales fue suficiente para encender los rumores sobre una posible nueva relación en el mundo del entretenimiento digital.

La protagonista fue Shaira, una de las voces más recordadas de la música colombiana, quien empezó a ser vinculada sentimentalmente con un streamer que ha ganado notoriedad por su cercanía con figuras como WestCol. Aunque ninguno había confirmado nada, la curiosidad de los seguidores no tardó en crecer.

Todo esto llevó a que muchos se preguntaran si la cantante realmente estaba iniciando un nuevo romance o si se trataba solo de una amistad malinterpretada.

¿Quién es el reconocido streamer que relacionan sentimentalmente con Shaira?

El nombre que ha tomado fuerza en medio de los rumores es el del streamer colombiano Leandro Loaiza, conocido en redes como “La Sapa”. El creador de contenido, amigo cercano de WestCol, ha logrado consolidar una comunidad fiel gracias a sus transmisiones, su personalidad directa y su constante presencia en redes sociales.

La especulación comenzó luego de que el propio Leandro compartiera en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Shaira. La imagen, publicada el domingo 28 de diciembre, fue suficiente para que muchos interpretaran una posible cercanía más allá de lo amistoso.

Además de su faceta como streamer, Leandro también ha incursionado en la música urbana. Algunas de sus canciones, caracterizadas por letras explícitas, han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre sus temas más conocidos se encuentran ‘Prepago’, ‘No Tussi No Party’ y ‘Mi Bitch Is’, esta última en colaboración con WestCol.

Más allá de la fotografía que detonó los rumores, los seguidores notaron una interacción constante entre ambos en redes sociales. En varios de los videos y publicaciones de Leandro, Shaira ha reaccionado con “me gusta” y corazones, algo que no pasó desapercibido para los internautas.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

Shaira fue relacionada sentimentalmente con streamer Leandro Loaiza. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Shaira ante los rumores de romance?

Ante la ola de especulaciones, Shaira decidió pronunciarse, aunque de forma indirecta. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para abrir una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde no faltaron las dudas sobre su situación sentimental.

Cuando le preguntaron si estaba soltera, Shaira respondió de manera clara y contundente que sí. Posteriormente, otro seguidor quiso saber cuándo había sido su último bes0, a lo que la artista contestó que había sido “hace rato”, respuesta que muchos interpretaron como una forma de desmentir cualquier romance actual.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida periodista murió a los 35 años tras luchar contra una dura enfermedad

Aunque sus respuestas no mencionaron directamente al streamer, sí dejaron claro que, al menos por ahora, la cantante no se encuentra en una relación sentimental.

Por el momento, ni Shaira ni Leandro Loaiza han confirmado una relación. Mientras tanto, los rumores siguen alimentándose en redes sociales, donde cada interacción es analizada al detalle. Lo cierto es que ambos continúan enfocados en sus proyectos personales, dejando que el público saque sus propias conclusiones.