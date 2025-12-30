Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Shaira está saliendo con un reconocido streamer? Esto fue lo que dijo la cantante

Una imagen en Instagram desató especulaciones sobre un posible romance entre Shaira y el streamer Leandro Loaiza. La cantante respondió a las dudas

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Shaira aclara rumores si se encuentra en una relación amorosa
Shaira aclara rumores si se encuentra en una relación amorosa. (Foto Canal RCN)

En los últimos días, una imagen compartida en redes sociales fue suficiente para encender los rumores sobre una posible nueva relación en el mundo del entretenimiento digital.

Artículos relacionados

La protagonista fue Shaira, una de las voces más recordadas de la música colombiana, quien empezó a ser vinculada sentimentalmente con un streamer que ha ganado notoriedad por su cercanía con figuras como WestCol. Aunque ninguno había confirmado nada, la curiosidad de los seguidores no tardó en crecer.

Todo esto llevó a que muchos se preguntaran si la cantante realmente estaba iniciando un nuevo romance o si se trataba solo de una amistad malinterpretada.

¿Quién es el reconocido streamer que relacionan sentimentalmente con Shaira?

El nombre que ha tomado fuerza en medio de los rumores es el del streamer colombiano Leandro Loaiza, conocido en redes como “La Sapa”. El creador de contenido, amigo cercano de WestCol, ha logrado consolidar una comunidad fiel gracias a sus transmisiones, su personalidad directa y su constante presencia en redes sociales.

La especulación comenzó luego de que el propio Leandro compartiera en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Shaira. La imagen, publicada el domingo 28 de diciembre, fue suficiente para que muchos interpretaran una posible cercanía más allá de lo amistoso.

Además de su faceta como streamer, Leandro también ha incursionado en la música urbana. Algunas de sus canciones, caracterizadas por letras explícitas, han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre sus temas más conocidos se encuentran ‘Prepago’, ‘No Tussi No Party’ y ‘Mi Bitch Is’, esta última en colaboración con WestCol.

Más allá de la fotografía que detonó los rumores, los seguidores notaron una interacción constante entre ambos en redes sociales. En varios de los videos y publicaciones de Leandro, Shaira ha reaccionado con “me gusta” y corazones, algo que no pasó desapercibido para los internautas.

Artículos relacionados

Shaira fue relacionada sentimentalmente con streamer Leandro Loaiza.
Shaira fue relacionada sentimentalmente con streamer Leandro Loaiza. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Shaira ante los rumores de romance?

Ante la ola de especulaciones, Shaira decidió pronunciarse, aunque de forma indirecta. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para abrir una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde no faltaron las dudas sobre su situación sentimental.

Cuando le preguntaron si estaba soltera, Shaira respondió de manera clara y contundente que sí. Posteriormente, otro seguidor quiso saber cuándo había sido su último bes0, a lo que la artista contestó que había sido “hace rato”, respuesta que muchos interpretaron como una forma de desmentir cualquier romance actual.

Artículos relacionados

Aunque sus respuestas no mencionaron directamente al streamer, sí dejaron claro que, al menos por ahora, la cantante no se encuentra en una relación sentimental.

Por el momento, ni Shaira ni Leandro Loaiza han confirmado una relación. Mientras tanto, los rumores siguen alimentándose en redes sociales, donde cada interacción es analizada al detalle. Lo cierto es que ambos continúan enfocados en sus proyectos personales, dejando que el público saque sus propias conclusiones.

Shaira responde que se encuentra soltera.
Shaira responde que se encuentra soltera. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar

El día que Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada hubo unas palabras que la marcaron de por vida.

Sara Corrales vive su embarazo sin filtros y presume su barriguita Sara Corrales

Sara Corrales impacta al presumir su pancita en la playa y desata suspiros: “miren, ya se me salió”

Sara Corrales compartió cómo vive su embarazo y presumió su pancita durante un viaje a la playa.

Protagonistas de Chepe Fortuna. Talento nacional

Actriz de 'Chepe Fortuna' reveló que casi pierde la vida tras sufrir derrame cerebral

Se trata de una de las actrices que interpretó a uno de los personajes más queridos de la producción del Canal RCN.

Lo más superlike

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida Shakira

Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Shakira sorprendió con su reacción, luego de que un fan le diera un beso durante su reciente presentación en la Florida.

Atletas de resistencia presentan mayor riesgo de fibrilación auricular tras años de sobrecarga física. Salud

¿Entrenar también puede afectar al corazón? esto dicen los expertos

Marilyn Patiño La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos