Isabella, hija de Karina García, enamora con traje de playa en Cartagena: "Hermosa como su madre"

La influencer Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, estuvo de cumpleaños el 29 de diciembre. Para celebrar su nueva vuelta al sol, la modelo paisa arribó a la playa, puntualmente a Cartagena.

Karina García ha estado muy agradecida por este nuevo año de vida, en especial porque se trató de uno de los más importantes en torno a su reconocimiento digital. No obstante, detrás de la influencer está su hija, Isabella Vargas, quien también llegó a la playa y conquistó.

¿Cómo se ve Isabella Vargas, hija de Karina García, con traje de playa en Cartagena?

Como se mencionó, Karina e Isabella estuvieron juntas celebrando el cumpleaños de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, así que la joven aprovechó para tomarse fotografías y enamorar en redes sociales.

Isabella Vargas, hija de Karina García, es activa en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Mediante Instagram, con 1.2 millones de seguidores, la hija de Karina cautivó en Cartagena, pues lució un traje de dos piezas color vino tinto que generó cientos de interacciones.

En efecto, varios empezaron a escribir que Isabella estaría siguiendo los pasos de su mamá en redes sociales y hasta le pidieron que se dedicara al modelaje. Aparte de bendiciones y otros mensajes de halagos para Isabella Vargas, varios concordaron escribiendo: "Hermosa como su madre".

A continuación, la recopilación del reciente post de la hija de Karina García después del cumpleaños de la modelo antioqueña en Cartagena:

¿Qué mensaje compartió Karina García por su cumpleaños?

Karina García hizo diferentes publicaciones por el motivo de sus cumpleaños, agradeció por el apoyo recibido durante cada mes, principalmente a su team que se caracteriza por defenderla a capa y espada.

Karina García es modelo y no le teme a mostrar su figura | Foto del Canal RCN.

Vestida de blanco, con mucha escarcha y un pastel, Karina posó frente a la cámara para lograr sus fotos de cumpleaños. En adición, agregó un sentido mensaje a las instantáneas.

