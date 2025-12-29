Melissa Martínez conquistó las redes tras presumir su figura con fotos en piscina: así luce

Los famosos han estado disfrutando de los últimos días de 2025, es por ello que la periodista deportiva Melissa Martínez derrochó belleza en recientes fotos en la piscina.

¿Por qué Melissa Martínez es reconocida?

Melissa Martínez es de las periodistas deportivas más destacadas en el país. Por muchos años, la comunicadora hizo parte del Canal RCN, donde se forjó profesionalmente.

Ahora, trabaja en un medio especializado en deporte, pero también es popular en redes sociales. Por ejemplo, en su cuenta oficial de Instagram tiene tres millones de seguidores.

Al ser parte de las mujeres de la farándula colombiana, los internautas están al tanto de todo lo que la presentadora de televisión comparte. En ese sentido, conquistó al hacer la publicación de distintas fotografías en las que es posible denotar su figura.

Melissa Martínez es periodista deportiva | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se ve la figura de la periodista Melissa Martínez antes de terminar 2025?

Aparte de su carrera como periodista, Melissa Martínez tiene muchos admiradores que suelen halagarla por su aspecto físico. De hecho, se convirtió en un ejemplo a seguir por la transformación de su figura que con el paso de los años ha venido teniendo.

Es así como una vez la comunicadora social hizo suspirar en redes sociales, después de que derrochó belleza en la piscina luciendo un traje de dos piezas de color negro. Esto no solo demostrando lo orgullosa que se siente por su disciplina, puesto que durante todo el año dio a conocer que estuvo entrenando de manera constante, sino que a la vez compartiendo parte de sus días de descanso con sus seguidores.

"Tormento divino", se lee en la descripción del carrete de fotografías.

Como es común que ocurra, los comentarios hicieron eco en la más nueva publicación de Melissa Martínez en Instagram. Cientos de personas no dudaron en transmitirle mensajes a la periodista deportiva, gran parte destacando su aspecto físico.

Varios comentarios son: "Mujer hermosa", "Amiga estás divina", "La más bella", "Un espectáculo definitivamente", "Wow demasiada sensibilidad para este fin de año", entre otros.