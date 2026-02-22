Johnny Rivera reaccionó tras la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda: “no lo creo”

La boda de Johnny Rivera con Jenny López ha generado miles de reacciones, y esta vez no fue la excepción.

Los creadores de contenido La Liendra y Dani Duke protagonizaron un insólito momento cuando llegaron un día antes a la ceremonia, creyendo que la boda sería ese día.

La confusión quedó registrada en video, y el cantante de música popular reaccionó en tiempo real mientras hablaba con La Liendra por videollamada.

¿Qué le dijo Johnny Rivera a La Liendra tras la confusión?

En el video, La Liendra llamó a Johnny Rivera y le dijo: “Usted puede creer que estamos en la iglesia”. Sorprendido, el cantante preguntó: “¿Sí? ¿Y qué estaban haciendo?” a lo que La Liendra respondió entre risas: “¡Yo pensé que era hoy la boda, Johnny!”.

La reacción de Johnny no se hizo esperar: con las manos en la cabeza, exclamó: “No te lo puedo creer”.

Johnny Rivera quedó sorprendido por la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, La Liendra mostró a Dani Duke arreglada para el evento, diciendo:

“Mira a mi novia cómo está de arreglada, venimos de la iglesia”. Johnny, confundido y divertido, no podía contener la risa.

Dani Duke, por su parte, no dudó en regañar a La Liendra por la equivocación en el día, mientras él no paraba de reírse de la situación.

¿Cómo reaccionó Johnny Rivera a la equivocación de La Liendra y Dani Duke en su boda?

Tras la situación, Johnny Rivera comentó con humor: “Entonces yo me caso hoy”, causando carcajadas tanto en La Liendra como en Dani Duke.

Todo comenzó cuando La Liendra compartió un curioso video en el que vivieron un insólito momento al confundirse de día y llegar un día antes a la boda de Johnny Rivera y Jenny López.

Al no encontrar vuelos disponibles, viajaron por carretera durante horas y llegaron a la iglesia creyendo que era el día de la ceremonia, pero el lugar estaba cerrado.

En el video, La Liendra explicó la situación con humor y mostró a Dani Duke arreglada, pero visiblemente molesta tras la situación, lo que generó cientos de reacciones en redes sociales.