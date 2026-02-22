Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johnny Rivera reaccionó tras la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda: “no lo creo”

La Liendra y Dani Duke vivieron una insólita equivocación en la boda de Johnny Rivera y el cantante reaccionó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Johnny Rivera reacciona entre risas a la confusión de La Liendra y Dani Duke
Johnny Rivera quedó sorprendido por la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda. (Fotos: Canal RCN)

La boda de Johnny Rivera con Jenny López ha generado miles de reacciones, y esta vez no fue la excepción.

Los creadores de contenido La Liendra y Dani Duke protagonizaron un insólito momento cuando llegaron un día antes a la ceremonia, creyendo que la boda sería ese día.

Artículos relacionados

La confusión quedó registrada en video, y el cantante de música popular reaccionó en tiempo real mientras hablaba con La Liendra por videollamada.

¿Qué le dijo Johnny Rivera a La Liendra tras la confusión?

En el video, La Liendra llamó a Johnny Rivera y le dijo: “Usted puede creer que estamos en la iglesia”. Sorprendido, el cantante preguntó: “¿Sí? ¿Y qué estaban haciendo?” a lo que La Liendra respondió entre risas: “¡Yo pensé que era hoy la boda, Johnny!”.

Artículos relacionados

La reacción de Johnny no se hizo esperar: con las manos en la cabeza, exclamó: “No te lo puedo creer”.

Johnny Rivera reacciona entre risas a la confusión de La Liendra y Dani Duke
Johnny Rivera quedó sorprendido por la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, La Liendra mostró a Dani Duke arreglada para el evento, diciendo:

“Mira a mi novia cómo está de arreglada, venimos de la iglesia”. Johnny, confundido y divertido, no podía contener la risa.

Dani Duke, por su parte, no dudó en regañar a La Liendra por la equivocación en el día, mientras él no paraba de reírse de la situación.

¿Cómo reaccionó Johnny Rivera a la equivocación de La Liendra y Dani Duke en su boda?

Tras la situación, Johnny Rivera comentó con humor: “Entonces yo me caso hoy”, causando carcajadas tanto en La Liendra como en Dani Duke.

Artículos relacionados

Todo comenzó cuando La Liendra compartió un curioso video en el que vivieron un insólito momento al confundirse de día y llegar un día antes a la boda de Johnny Rivera y Jenny López.

Johnny Rivera reacciona entre risas a la confusión de La Liendra y Dani Duke
Johnny Rivera quedó sorprendido por la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda. (Foto: Canal RCN)

Al no encontrar vuelos disponibles, viajaron por carretera durante horas y llegaron a la iglesia creyendo que era el día de la ceremonia, pero el lugar estaba cerrado.

En el video, La Liendra explicó la situación con humor y mostró a Dani Duke arreglada, pero visiblemente molesta tras la situación, lo que generó cientos de reacciones en redes sociales.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Shia LaBeouf detenido en Nueva Orleans: revelan su foto policial tras altercado Talento internacional

Reconocido actor fue arrestado tras protagonizar un fuerte altercado en plena calle

Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans por un altercado durante Mardi Gras, y su foto policial circula en redes.

Manuela QM mostró la romántica decoración que recibió y aseguran que fue Blessd Blessd

Manuela QM sorprendió con la romántica decoración que recibió, ¿fue de Blessd?

Manuela QM sorprendió a sus seguidores mostrando una romántica decoración que recibió tras rumores de ruptura con Blessd.

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó Shaira

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, sacó a la luz una foto de cómo lucía Shaira hace 15 años cuando ganó el Factor XS.

Lo más superlike

Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal tras algunas imprudencias: ¿qué ocurrió? La casa de los famosos

Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal tras algunas imprudencias: ¿qué ocurrió?

Yuli Ruíz rompió el silencio tras sentir que han ocurrido algunas imprudencias tras una conversación que tuvo con Tebi Bernal.

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz? Jhonny Rivera

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz?

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología