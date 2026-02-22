Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, sacó a la luz una foto de cómo lucía Shaira hace 15 años cuando ganó el Factor XS.

María Camila Arteaga
Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó
¿Cuál foto compartió Felipe Arias con Shaira hace 15 años? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir un emotivo video con Shaira, quien es una reconocida cantante de música popular.

Además, internautas han generado una ola de reacciones tras la emotiva fotografía que publicó Felipe Arias junto a Shaira hace 15 años, quien adquirió gran visibilidad al ser la ganadora del programa Factor XS, una producción del Canal RCN, en el 2011.

¿Cómo lucía Shaira hace 15 años cuando ganó el Factor XS?

Recordemos que hace varios años, la cantante Shaira demostró su gran talento en el campo musical al ser una de las participantes del Factor XS en la temporada del 2011, en la que tuvo la oportunidad de convertirse en ganadora.

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó
Así lucía Shaira hace 15 años. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 574 mil seguidores, al compartir un emotivo video junto a Shaira en el que recordó cómo lucía la cantante hace 15 años:

“Conocí a Shaira hace unos 15 años en el Factor X y ahora nos volvemos a ver. El tiempo pasa y sigue siendo hermosa y talentosa”, agregó Felipe Arias, en la descripción de la publicación.

En la fotografía se refleja cómo lucía Shaira hace varios años, pues se refleja que se conoce con el presentador de Noticias RCN, desde que ganó el Factor XS, con quien tiene una gran amistad en la actualidad.

¿Qué dijo Felipe Arias tras su reencuentro con Shaira en la actualidad?

Desde luego, Felipe Arias, se mostró orgulloso en la reciente publicación que compartió junto a Shaira, pues tras el reencuentro que tuvo con la cantante expresó las siguientes palabras:

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó
Esto dijo Felipe Arias de Shaira tras su reciente reencuentro. | Foto: Canal RCN

“Bueno, aquí estoy con Shaira, una bebé hermosa y años después aquí estoy con Shaira. Sigue siendo hermosa y muy talentosa”, agregó Felipe Arias.

Desde luego, Shaira ha demostrado a través de sus redes sociales que ha estado llevando a cabo todos sus proyectos a nivel profesional al destacar en reconocidas canciones como: ‘Modo avión’, ‘Ni para bien, ni para mal’, ‘No sé’ y ‘Te quiero mami’.

