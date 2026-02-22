Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera y Jenny López se casan: ¿Cuándo y a qué hora será la boda religiosa?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López será este 22 de febrero en Arabia, Pereira, con cerca de 350 invitados.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
A qué hora es la boda de Jhonny Rivera
A qué hora es la boda de Jhonny Rivera y Jenny López: todos los detalles que debes saber. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López ha acaparado la atención de los seguidores del entretenimiento nacional y de los internautas que siguen de cerca a la pareja de cantantes.

El esperado enlace se celebrará este domingo 22 de febrero de 2026 en el corregimiento de Arabia, Pereira, la tierra natal del cantante de música popular, en una ceremonia religiosa en la iglesia local.

¿Cuándo será y a qué hora la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La pareja confirmó hace unos días la fecha y varios detalles del evento, lo que tiene a muchos internautas pendientes de está unión.

La historia de amor comenzó en medio de su entorno laboral y luego se transformó en un romance que llamó la atención de los internautas principalmente por la diferencia de edad que existe entre ellos de casi 30 años.

Pero luego de 3 años de relación, decidieron dar un paso más y llegar al altar y desde entonces han estado en medio de la conversación.


A qué hora es la boda de Jhonny Rivera y Jenny López: todos los detalles que debes saber. (Foto: Canal RCN)

Desde hace semanas, la pareja ha respondido a las inquietudes de sus seguidores sobre cómo será el gran día.

Aunque en un principio se pensó en una celebración privada y familiar, los planes evolucionaron para incluir a colegas, amigos y algunos invitados especiales.

La ceremonia religiosa tendrá entrada libre para quienes deseen acompañarlos en la capilla sobre las 4 de la tarde, luego la celebración privada donde se estima que unos 300 a 350 invitados asistirán, entre familiares, artistas y personalidades del medio.


A qué hora es la boda de Jhonny Rivera y Jenny López: todos los detalles que debes saber. (Foto: Freepik)

¿Qué detalles han compartido Jenny López y Jhonny Rivera sobre su boda?

A través de sus redes sociales, especialmente en dinámicas de preguntas con seguidores, Jenny López ha respondido inquietudes sobre cómo será la boda y confesó que, aunque querían algo sencillo y familiar, la noticia se expandió al punto de convertirla en un evento más amplio.

Recientemente la cantante también dejó ver detalles de su vestido de novia y este domingo compartió una emotiva imagen mostrando su anillo de compromiso y dejo ver la emoción al revelar que es hoy, el esperado evento.

