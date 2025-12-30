Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gera Ponce revive sus votos y emociona al recordar su historia con Luis Díaz

Gera Ponce conmovió al compartir en redes sociales el video de sus votos matrimoniales con Luis Díaz.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Gera Ponce revive sus votos y emociona al recordar su historia con Luis Díaz
Gera Ponce recordó sus votos y el inicio de su historia junto a Luis Díaz desde un estadio. Foto AFP/Logan Riely

Gera Ponce volvió a emocionar a sus seguidores al compartir en redes sociales un video cargado de simbolismo y recuerdos que resume uno de los momentos más importantes de su vida junto a Luis Díaz.

En las imágenes, la esposa del futbolista muestra fragmentos de sus votos matrimoniales, acompañados de escenas que reconstruyen la historia de amor que ambos han construido desde un escenario tan inesperado como significativo, las gradas de un estadio.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Gera Ponce y Luis Díaz?

Antes de los reflectores internacionales y los grandes estadios europeos, la historia de Gera y Luis empezó de una manera sencilla, casi anónima y el estadio Metropolitano de Barranquilla fue el escenario donde sus caminos se cruzaron, no solo como testigo de goles memorables, sino como el punto de partida de una relación que se fue fortaleciendo con el tiempo.

 

Desde esas primeras vivencias, ambos aprendieron a acompañarse en medio de los retos que implica la vida de un deportista profesional, viajes constantes, cambios de país y una exposición mediática permanente.

¿Qué significado tiene este video de votos matrimoniales para Gera Ponce y Luis Díaz?

El video compartido por Gera Ponce funciona como una cápsula emocional que resume años de vivencias, sacrificios y alegrías compartidas, al incluir fragmentos de sus votos, la publicación adquiere un valor profundo, permitiendo a los seguidores conocer una faceta más personal de la pareja.

Luis Díaz y Gera Ponce esperan su tercer hijo
El colombiano Luis Díaz celebró un gol y confirmó el embarazo de su esposa, Gera Ponce, en la Bundesliga. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

Las imágenes no solo evocan el día de su boda, celebrada en junio de 2025 en Barranquilla, sino que también rinden homenaje a todo el proceso previo que los llevó hasta ese momento.

¿Cómo ha evolucionado la familia Díaz Ponce con el paso del tiempo?

La historia de Gera y Luis también se refleja en la familia que han formado, sus dos hijas, Roma y Charlotte, se han convertido en el eje central de su vida, acompañándolos en distintas etapas, desde su paso por Inglaterra hasta su actual residencia en Alemania, donde el futbolista continúa su carrera profesional.

Luis Díaz ha mostrado un nivel alto
Luis Díaz y Gera Ponce se casaron en junio de 2025 en Barranquilla.(Foto Thomas Kienzle / AFP)

Además, la reciente noticia del embarazo de su tercer hijo ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes destacan la unión y el equilibrio que transmite la familia.

Con este emotivo video, Gera Ponce no solo revive un momento especial, sino que reafirma que su historia con Luis Díaz es mucho más que una relación pública.

