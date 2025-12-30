Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón habló sobre la supuesta traición a su hermana tras visitar a pareja de Epa Colombia

Yina Calderón habló de su visita a Samantha, pareja de Epa Colombia, y respondió a quienes lo calificaron como una traición a su hermana.

Yina Calderón reveló la razón por la que no usó las keratinas de su hermana
Yina Calderón reveló por qué no apoyó a su hermana / (Foto del Canal RCN)

Yina Calderón llamó la atención en redes tras ser acusada de traicionar a su hermana Juliana al optar por la keratina de Epa Colombia, su amiga y, a su vez, competidora de su hermana. La empresaria rompió el silencio y explicó las razones por las que decidió apoyar a su amiga en esta ocasión.

¿Por qué Yina Calderón decidió cambiar su look?

Tras la visita de Assaf Torres, amigo de Yina, quien llegó a Colombia para visitarla y pasar el año nuevo con ella, la empresaria mostró que se sometería a cambios de look que le permitieran verse diferente durante lo que resta de las festividades navideñas.

¿Por qué Yina Calderón decidió cambiar su look?
Yina Calderón decidió cambiar su look para año nuevo / (Foto del Canal RCN)

Yina reveló que luego de haberse cortado el cabello y haber experimentado cambios de look drásticos optaría por uno más sencillo y suave, por eso decidió hacerse la keratina, un tratamiento que le ayudaría a mejorar su apariencia sin necesidad de un cambio drástico

Inicialmente, Yina había usado la queratina de su hermana Juliana con sus extensiones negras, pero al retirar el cabello largo y quedar con ondas cortas, decidió hacerse la keratina en la peluquería de su amiga Epa Colombia, junto a Karol Samantha, lo que generó curiosidad entre sus seguidores sobre su decisión.

¿Por qué dicen que Yina Calderón traicionó a su hermana Juliana?

En redes sociales, varios internautas afirmaron que la elección de Yina de usar la keratina de Epa Colombia podría interpretarse como una "traición" hacia su hermana Juliana, quien también ofrece el mismo servicio para el cuidado capilar.

¿Por qué dicen que Yina Calderón traicionó a su hermana Juliana?
Afirman que Yina Calderón traicionó a su hermana Juliana / (Fotos del Canal RCN)

Yina y Juliana son de las hermanas más mediáticas y conocidas por expresar sus opiniones de manera directa. En el pasado, Yina había apoyado la keratina de Juliana, pero en esta ocasión decidió probar la de su amiga, lo que provocó reacciones diversas.

¿Qué dijo Yina sobre la supuesta traición a Juliana Calderón?

La empresaria aclaró que la keratina de su hermana es “espectacular” y que ella nunca ha recibido quejas sobre su efectividad. Sobre la decisión de usar la de Epa Colombia, Yina comentó que se trata de ayudar a una amiga en un momento complicado.


Calderón destacó que “para todo el mundo hay” y que no ve problema en apoyar a Epa Colombia, señalando que, así como cualquier persona puede comprar fajas de su marca o de otras, ella tampoco tiene inconveniente en respaldar la marca de su amiga, especialmente considerando la situación que está atravesando.

Dejemos el show qué para todo el mundo hay, ¿me entienden? Yo quiero mucho a Epa. Ustedes saben que estoy firme y lo voy a estar, destacó.

Yina enfatizó que no se trata de un conflicto con Juliana, sino de ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Además, recordó a sus seguidores que continuará deseando lo mejor para Epa Colombia y esperando que pronto recupere su libertad.

