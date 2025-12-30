¿Maiker Smith se imagina en la final de La casa de los famosos 2026? Esto fue lo que reveló

En una dinámica de preguntas y respuestas, Maiker Smith habló sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 3. Al ser consultado sobre si cree que llegará al final del reality, su respuesta generó sorpresa entre los internautas y abrió el debate sobre lo que podría suceder durante su participación en el reality.

¿Qué ha dicho Maiker Smith sobre su participación en La casa de los famosos?

Maiker Smith ha compartido varios puntos clave sobre su estrategia y lo que el público podrá ver de él en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su aplicación oficial.

Maiker Smith habla sobre su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Entre sus compromisos, afirmó que no tendrá relaciones sentimentales dentro de la casa, ya que mantiene una relación estable fuera del programa. También aseguró que no recurrirá a enfrentamientos físicos y que no cambiará su forma de ser para avanzar en la competencia.

Otro aspecto que ha destacado es la convivencia. Smith señala que no tolerará faltas de respeto, especialmente relacionadas con temas raciales, y dejó claro que para él ese punto será determinante durante el encierro.

¿Cuál es el objetivo de Maiker Smith en La casa de los famosos?

El participante explicó que uno de sus principales objetivos es que el público conozca quién es él, más allá de cualquier personaje. Según expresó, espera mantenerse enfocado y no tomar decisiones impulsivas que lo lleven a abandonar el programa antes de tiempo.

Maiker Smith revela su objetivo en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

También fue enfático al decir que, incluso si en algún momento expresa deseos de salir, su intención real es continuar dentro del reality. Finalmente, dejó claro que su meta principal es ganar la competencia, algo que considera fundamental dentro de sus expectativas personales.

¿Maiker Smith estará hasta el final de La casa de los famosos?

Durante una sesión de preguntas y respuestas, Maiker Smith fue consultado directamente sobre si logrará permanecer durante todo el tiempo que dure el reality. Ante esto, respondió que su objetivo es llegar hasta el final del programa.

Explicó que entiende las exigencias del encierro y que, en caso de sentirse sobrecargado, recurrirá al apoyo psicológico disponible dentro de la casa. Según afirmó, se trata de una nueva experiencia que quiere vivir completa, con la intención de mantenerse en competencia hasta el cierre del programa.

Por el momento, los internautas continúan atentos a cualquier novedad que les permita anticiparse a lo que podrá suceder en el reality. Todos los detalles oficiales de La casa de los famosos podrán consultarse en su plataforma oficial.