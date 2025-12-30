Aida Victoria Merlano nerviosa por su reencuentro con Westcol: “¿Cómo lo voy a ver a la cara?”

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar un lado más emocional previo al stream que realizará con Westcol, su expareja. La creadora de contenido se expresó sobre sus dudas y miedos frente a este encuentro digital que genera gran expectativa entre los internautas.

¿Por qué Aida Victoria se mostró nerviosa al hablar de Westcol?

Antes del encuentro, Aida Victoria compartió en sus historias que se sentía nerviosa por la transmisión con Westcol y explicó que la situación le generaba incertidumbre, ya que se trata de un espacio en vivo en el que podrían surgir conversaciones inesperadas.

La creadora de contenido reconoció que el contexto del stream la llevaba a anticipar distintos escenarios y a preguntarse cómo sería el trato entre ambos, teniendo en cuenta los antecedentes de su relación y la atención que suele generar cada interacción entre ellos en redes sociales.

"Ay, muchachos. ¿Yo como voy a ver ese hombre la cara después de haber dicho que comía parado en el mesón de la cocina?", cuestionó.

Así mismo, se preguntó si entre ambos todo estaba realmente bien o si él podría estar guardando resentimientos.

También planteó la duda de si sus intenciones podían estar relacionadas con una posible venganza o, por el contrario, si actuaba de manera desinteresada y solo se había dado cuenta de cómo le quedaban los hijos.

¿Cuál es la historia de Aida Victoria y Westcol?

El reencuentro posee relevancia debido a la historia de Aida Victoria y Westcol, quienes pusieron fin a su relación de manera definitiva en el 2024. Su historia comenzó en octubre de 2022, cuando Westcol empezó a alagar a Aida Victoria durante sus transmisiones en vivo.

Los internautas afirman que, para ese entonces, la química entre ellos era evidente y, tras varios coqueteos en sus streams, oficializaron su noviazgo, aunque su primera ruptura ocurrió pocos meses después. La reconciliación se dio en diciembre de 2023, cuando ambos anunciaron estar juntos de nuevo después de haber tenido otras parejas.

Así fue la historia de Aida Victoria y Westcol / (Foto del Canal RCN y AFP)

Durante esta etapa, Aida se mudó a la casa de Westcol en Medellín y él la apoyó, expresando en redes que ella era "la persona más increíble". Sin embargo, en junio de 2024 la relación terminó de forma definitiva durante una transmisión cuando Aida confrontó a Westcol por unos chats con otra mujer que consideró inapropiados.

A partir de entonces, ambos siguieron caminos separados, aunque la tensión y las indirectas en redes sociales nunca desaparecieron del todo. Los fans han señalado que este historial hace que su reencuentro sea esperado y que cada movimiento de ambos sea motivo de especulación.

¿Cuándo será el stream de Aida Victoria y Westcol?

El esperado encuentro en vivo se realizará el jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p. m., hora de Colombia, a través del canal oficial de Westcol. El anuncio se realizó el 28 de diciembre, lo que generó dudas entre los seguidores por ser el Día de los Inocentes, y muchos aún especulan si será una broma o un reencuentro real.

Aida Victoria y Westcol realizarán un stream juntos / (Foto de Freepik)

A pesar de ello, ambos mantienen la información en sus perfiles oficiales, confirmando que la transmisión se llevará a cabo. Los fans han afirmado que siguen atentos a cada detalle, desde las declaraciones de Aida Victoria hasta el desarrollo del stream, y consideran que este reencuentro promete ser uno de los más comentados del inicio del 2026.