El último mensaje Brigitte Bardot antes de fallecer llama la atención en redes, ¿qué dijo?

Brigitte Bardot falleció a los 91 años dejando un mensaje final que llamó la atención de sus fans en redes sociales.

Brigitte Bardot envió un último mensaje con una curiosa petición
Este fue el último mensaje que compartió Brigitte Bardot / (Foto de AFP y Freepik)

rigitte Bardot, ícono del cine francés y figura influyente del siglo XX, falleció a los 91 años. En redes, los internautas no pasaron por alto su último mensaje y resaltaron la curiosa petición que hizo en su publicación

¿Qué dijo Brigitte Bardot en sus últimos mensajes públicos?

En los últimos días de su vida, Bardot utilizó las redes sociales de su fundación para compartir mensajes con sus seguidores. Uno de los más recientes incluía un video en el que aparecía interactuando con un perro rescatado, describiendo su situación y solicitando ayuda para su cuidado.

Dale una oportunidad a Urphé, 2 años

Dos días antes, la fundación compartió otra publicación de tono más célebre, en la que Bardot aparecía en un mensaje navideño junto a otro animal rescatado, agradeciendo a quienes apoyaban su trabajo.

Los seguidores resaltaron que estas publicaciones mostraban su enfoque dedicado a causas que ella consideraba prioritarias.

¿Qué hizo Brigitte Bardot durante los últimos años?

Tras retirarse de la actuación, Bardot centró su vida en la defensa de los animales. La fundación que lleva su nombre, creada en 1986, se convirtió en un canal de protección y concienciación sobre la protección animal.

La trayectoria de Brigitte Bardot durante los últimos años / (Foto de AFP)

Su labor tuvo alcance global, desde campañas locales hasta denuncias internacionales, como las realizadas contra la caza de crías de foca en el Ártico. Sus fans resaltan que su activismo marcó un precedente para la defensa de los animales en Francia y en el mundo.

¿Cómo recuerdan la carrera de Brigitte Bardot?

Bardot inició su carrera como modelo y alcanzó fama internacional con Y Dios creó a la mujer. A lo largo de su trayectoria participó en películas como: Crazy for Love, Manina, la chica en bikini, Los dientes largos y Querida Brigitte. Sin embargo, decidió abandonar la actuación para dedicarse a causas sociales.

Brigitte Bardot es recordada por su compromiso con los animales / (Foto de AFP)

En redes, los fans destacan que Brigitte Bardot deja un legado que trasciende su carrera artística, siendo recordada por su impacto en la conciencia social y su trabajo constante por “quienes no pueden defenderse por sí mismos”.

