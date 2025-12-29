Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Silvestre Dangond fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la Feria de Cali, luego de que se confirmara la cancelación de su concierto en pleno desarrollo del evento musical.

¿Por qué Silvestre Dangond canceló su concierto en la Feria de Cali?

El cantante vallenato estaba programado como uno de los artistas principales de la agenda musical de la Feria de Cali, que inició el pasado 25 de diciembre y reúne a miles de asistentes en distintos escenarios de la capital del Valle del Cauca.

Antes de que se anunciara la cancelación definitiva de su show, Dangond intentó continuar con su presentación durante varias horas, sin embargo, desde la tarima expresó públicamente que no se encontraba en condiciones para seguir con el show.

Durante su presentación en el Diamante de Béisbol de Cali, Silvestre Dangond explicó al público que no se sentía bien físicamente. En medio del concierto, el artista afirmó:

“No me siento bien, no puedo seguir”

Esta declaración determinó el momento en el que se tomó la decisión de interrumpir el espectáculo.

¿Qué ocurrió durante la presentación de Silvestre Dangond en Cali?

El show estaba proyectado para una duración aproximada de cuatro horas, pero solo se lograron completar cerca de dos horas y media. Tras varios intentos por continuar, quedó en evidencia que su estado de salud no le permitía seguir en tarima.

Posteriormente, los organizadores del evento confirmaron la cancelación definitiva del concierto, luego de verificar que el cantante no estaba en condiciones físicas adecuadas para continuar con la presentación musical.

Silvestre Dangond presenta problemas de salud en Cali / (Foto de AFP y Freepik)

Según información conocida posteriormente, en el lugar se observó la presencia de ambulancias como medida preventiva, en caso de que la situación del artista se complicara. Esta escena generó preocupación entre los asistentes, quienes siguieron atentos a cualquier anuncio oficial.

A pesar de la situación, en redes sociales circularon videos y mensajes que mostraban la entrega del cantante durante las horas que alcanzó a presentarse. En plataformas como X, así como en historias publicadas por su acordeonero Juancho de la Espriella, se evidenció la energía que Dangond mantuvo mientras estuvo en el show.

¿Qué se sabe de la salud de Silvestre Dangond?

Hasta el momento, no se ha conocido un parte médico oficial ni se ha confirmado si el concierto será reprogramado o si habrá algún tipo de compensación para los asistentes. De igual forma, ni Silvestre Dangond, ni su equipo de trabajo han emitido un comunicado que detalle las causas de su malestar o precise su estado de salud actual.

Silvestre Dangond preocupa a sus seguidores tras presentar problemas de salud / (Foto de AFP)

Mientras tanto, en redes sociales, los internautas han compartido mensajes de apoyo dirigidos al cantante. Muchos afirman que esperan su pronta recuperación, teniendo en cuenta que el artista tiene presentaciones programadas en Santa Marta y Sincelejo para el mes de enero de 2026.