Luisa Fernanda W sorprendió al hablar de separación con Pipe Bueno: ¿qué pasaría con sus hijos?

Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores al hacer una confesión sobre su relación con Pipe Bueno y lo que pasará con sus dos pequeños hijos y los negocios que tienen en pareja.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre una posible separación de Pipe Bueno?

Aunque el inicio de su relación con Pipe Bueno estuvo envuelta medio de la polémica. Inició en 2019 poco después del fallecimiento de la expareja de Luisa Fernanda W, Fabio Legarda, quien murió en un trágico suceso.

La creadora de contenido mantiene actualmente una sólida relación con el cantante de música popular, ya llevan aproximadamente seis años juntos y fruto de su amor nacieron dos hijos: Domenic y Máximo.

Actualmente, la pareja vive en Ciudad de México, tras tomar otros rumbos profesionales y decidir continuar su vida fuera de Colombia.

Esto dijo Luisa Fernanda W si se llegara a separar de Pipe Bueno. (Foto: Canal AFP)

Es por ello que, Luisa Fernanda W sorprendió recientemente al hablar de separación de Pipe Bueno y de lo que pasaría con sus hijos y los negocios que tienen en común.

En una conversación para el podcast El primer paso, la creadora de contenido antioqueña confesó que este tema ya esta resuelto.

Luisa Fernanda W abordó el tema de una posible separación con Pipe Bueno, asegurando que lo tenían claro desde ahora. “Algo que tenemos claro es que, si el día de mañana nos separamos por alguna razón”, comentó, al mismo tiempo que hacia una cancelación de las palabras que acaba de decir.

La creadora de contenido también dejó en evidencia que, en caso de que eso sucediera, ni sus negocios ni sus hijos se verían afectados. “Si eso llegara a pasar, nuestros negocios ni nuestros hijos se van a ver afectados”, concluyó.

Esto dijo Luisa Fernanda W si se llegara a separar de Pipe Bueno. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, la influencer dejó claro que es un tema que ha hablado con su pareja y que piensan manejar de la mejor manera por sus hijos y sus negocios en común, para que todo pueda transcurrir con normalidad.

En la misma conversación, Luisa Fernanda W habló también de sus inicios en la profesión y de su fortaleza para afrontar la vida: “Uno en la vida viene a ser feliz”.