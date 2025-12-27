Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial que falleció en sus brazos

A través de Instagram, Sofía Avendaño confirmó el fallecimiento de un ser muy especial que la acompañó durante años.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial
Sofía Avendaño confirmó el fallecimiento de quien la acompañó durante años / (Foto del Canal RCN)

Sofía Avendaño compartió en Instagram la noticia de la muerte de un miembro muy especial de su familia que la acompañó durante años. La influencer expresó su dolor y pidió apoyo mientras compartía el lamentable suceso, generando una gran reacción entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el ser especial de Sofía Avendaño que falleció?

El ser especial que falleció para Sofía Avendaño fue su perrita Venus, que tenía 12 años y sufrió una convulsión, mientras Sofía intentaba auxiliarla y la tenía en sus brazos. La influencer compartió la noticia en Instagram, expresando el dolor por la pérdida de esta integrante de la familia.

La noticia llamó la atención de los seguidores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de Colucci, otra de sus mascotas que aparece constantemente en sus historias y con la cual ha mantenido un vínculo profundo.

Artículos relacionados

¿Qué relación tiene Sofía Avendaño con sus mascotas?

Sofía Avendaño siempre ha demostrado ser una persona muy animalista, con un apego profundo y emocional hacia sus mascotas. Los fans afirman que su cariño por estos animales se refleja en cada momento que comparte en redes sociales, mostrando cuidado, atención y una conexión cercana.

¿Qué relación tiene Sofía Avendaño con sus mascotas?
La relación de Sofía Avendaño y sus mascotas, enternece las redes / (Foto del Canal RCN)

Durante su participación en La casa de los famosos 2025, Sofía mencionó varias veces cuánto extrañaba a su mascota, evidenciando la importancia que tienen en su vida y el papel que cumplen como compañía y apoyo emocional en su día a día. Esta relación cercana con sus mascotas ha sido un rasgo constante en su vida y en su interacción con sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo es el vínculo entre Sofía Avendaño y su mascota Coluchi?

Los internautas destacan que la relación de Sofía con su perro Coluchi es cercana y constante. En redes recuerdan que es común ver cómo la influencer lleva a su mascota a pasear, la incluye en sesiones de fotos y comparte momentos cotidianos disfrutando de su compañía.

¿Cómo es el vínculo entre Sofía Avendaño y su mascota Coluchi?
Sofía Avendaño presume a su mascota Coluchi / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Este vínculo se refleja en la interacción diaria que muestran juntos y en la visibilidad que Coluchi tiene dentro de la comunidad de Sofía. Los fans destacan que Coluchi no solo es una mascota, sino un miembro importante de la familia, acompañando a Sofía en sus actividades y siendo parte de su vida emocional y social.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres? Yina Calderón

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?: Esta fue la inesperada confesión que hizo

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar su opinión sobre Asaf Torres y cuáles son sus sentimientos respecto a él.

Yina Calderón, WestCol Yina Calderón

Yina Calderón tilda a WestCol de 'levantado', pero le dicen que ella es igual, ¿qué significa?

Yina Calderón aseguró que WestCol "alquila" sus camionetas y más críticas en contra del streamer antioqueño.

Alison González sorprendió a Ceci Santiago Talento internacional

Reconocida futbolista le pidió matrimonio a su novia, así fue la sorpresa

Alison González sorprendió a Ceci Santiago con una emotiva propuesta de matrimonio.

Lo más superlike

WhatsApp Tecnología

WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato

Puede suceder que otros tengan acceso a WhatsApp sin ser descubiertos, razón por la que existen pistas para saberlo.

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos