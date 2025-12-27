Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial que falleció en sus brazos

Sofía Avendaño compartió en Instagram la noticia de la muerte de un miembro muy especial de su familia que la acompañó durante años. La influencer expresó su dolor y pidió apoyo mientras compartía el lamentable suceso, generando una gran reacción entre sus seguidores.

¿Cuál fue el ser especial de Sofía Avendaño que falleció?

El ser especial que falleció para Sofía Avendaño fue su perrita Venus, que tenía 12 años y sufrió una convulsión, mientras Sofía intentaba auxiliarla y la tenía en sus brazos. La influencer compartió la noticia en Instagram, expresando el dolor por la pérdida de esta integrante de la familia.

La noticia llamó la atención de los seguidores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de Colucci, otra de sus mascotas que aparece constantemente en sus historias y con la cual ha mantenido un vínculo profundo.

¿Qué relación tiene Sofía Avendaño con sus mascotas?

Sofía Avendaño siempre ha demostrado ser una persona muy animalista, con un apego profundo y emocional hacia sus mascotas. Los fans afirman que su cariño por estos animales se refleja en cada momento que comparte en redes sociales, mostrando cuidado, atención y una conexión cercana.

La relación de Sofía Avendaño y sus mascotas, enternece las redes / (Foto del Canal RCN)

Durante su participación en La casa de los famosos 2025, Sofía mencionó varias veces cuánto extrañaba a su mascota, evidenciando la importancia que tienen en su vida y el papel que cumplen como compañía y apoyo emocional en su día a día. Esta relación cercana con sus mascotas ha sido un rasgo constante en su vida y en su interacción con sus seguidores.

¿Cómo es el vínculo entre Sofía Avendaño y su mascota Coluchi?

Los internautas destacan que la relación de Sofía con su perro Coluchi es cercana y constante. En redes recuerdan que es común ver cómo la influencer lleva a su mascota a pasear, la incluye en sesiones de fotos y comparte momentos cotidianos disfrutando de su compañía.

Sofía Avendaño presume a su mascota Coluchi / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Este vínculo se refleja en la interacción diaria que muestran juntos y en la visibilidad que Coluchi tiene dentro de la comunidad de Sofía. Los fans destacan que Coluchi no solo es una mascota, sino un miembro importante de la familia, acompañando a Sofía en sus actividades y siendo parte de su vida emocional y social.