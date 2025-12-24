Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta se despacha contra Yeferson Cossio tras percance de salud

Nicolás Arrieta aseguró que el percance de salud de Yeferson Cossio sería un show, lo que reactivó el debate en redes sociales.

Nicolás Arrieta habla sobre Yeferson Cossio y su estado salud
E

l percance de salud de Yeferson Cossio desató un fuerte debate en redes sociales. Nicolás Arrieta, quien participará en La casa de los famosos 2026, se convirtió en tendencia al cuestionar la veracidad del evento y afirmar que todo sería un montaje.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

El creador de contenido Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia alrededor del 20 de diciembre de 2025 por una falla cardíaca. Según sus declaraciones en redes sociales, la crisis puso en riesgo su vida: "Casi me muero", comentó.

Fuentes cercanas y su pareja, Carolina Gómez, indicaron que la situación estuvo relacionada con estrés extremo y un problema de insomnio prolongado, ya que el influencer llevaba meses durmiendo muy poco debido a su carga de trabajo.

El lunes 22 de diciembre, Cossio fue sometido a una intervención médica que describió como sencilla. El procedimiento consistió en introducir dispositivos en las cámaras del corazón y realizar una estimulación eléctrica para estabilizar su ritmo cardíaco.

Tras la operación, se reportó que se encuentra estable y en recuperación, acompañado por sus hermanas, Cintia y Gisela Cossio, así como por su novia. Cintia expresó que, aunque molesta por el descuido de Yeferson con su salud, lo apoyó durante todo el proceso.

¿Cómo es la relación de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio?

La relación entre Yeferson Cossio y Nicolás Arrieta ha pasado de ser amistosa a una de las rivalidades más mediáticas de las redes sociales. Los internautas recuerdan que, inicialmente, Arrieta ayudó a Cossio a impulsar su carrera digital, incluso presentándole a su mánager.

El distanciamiento ocurrió cuando Arrieta acusó públicamente a Cossio y a su hermana por promocionar plataformas de inversión que presuntamente eran falsas. Desde entonces, ambos han mantenido conflictos legales y personales, con acusaciones cruzadas y tutelas presentadas ante los tribunales en 2024 y 2025.

A finales de 2025, Arrieta se burló de Cossio tras conocerse que había sido supuestamente estafado por un trader que él mismo promocionaba. Sin embargo, Cossio ha manifestado que aún aprecia la relación pasada con Arrieta y estaría dispuesto a retomar la amistad si se dan las condiciones.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Yeferson Cossio?

En recientes declaraciones, Arrieta cuestionó la veracidad del percance de salud de Cossio, asegurando que se trata de un show. Según afirmó, el creador de contenido solo genera tragedias ficticias y no enfrenta responsabilidades por presuntas estafas:

"Lo único que hace es inventarse tragedias”, destacó.


Arrieta también señaló que Cossio habría recibido atención mediática pagada y que, según su versión, la visibilidad que genera no estaría relacionada con sus responsabilidades legales ni financieras.

Estas declaraciones han llamado la atención en redes sociales, no solo porque los fans recuerdan la relación que tuvo en el pasado con Yeferson Cossio, sino también porque su nombre volvió a ser tema de conversación tras confirmarse su participación en La casa de los famosos 3, reality que se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

