Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes: “Me gusta tu juego”

Alexa Torrex respondió a Marilyn Patiño con un mensaje que elevó la tensión antes de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes
Alexa Torrex respondió a Marilyn Patiño con un mensaje que elevó la tensión / (Fotos del Canal RCN)

Previo al inicio de La casa de los famosos 2026, dos de sus participantes, Alexa Torrex y Marilyn Patiño, quedaron en el centro de la conversación tras una serie de declaraciones públicas que no pasaron desapercibidas entre los internautas.

¿Qué pasó con Alexa Torrex y Marilyn Patiño antes de La casa de los famosos 3?

Todo inició cuando Alexa Torrex se refirió a Marilyn Patiño al hablar de las celebridades que compartirán espacio en el reality. En ese contexto, Alexa mencionó que suponía que Marilyn era actriz, pero afirmó que no la conocía.

Señaló que, para ella, era un honor compartir con celebridades importantes y que no buscaba demeritar trayectorias, aunque reiteró que no tenía referencias previas sobre su futura compañera.

¿Qué pasó con Alexa Torrex y Marilyn Patiño antes de La casa de los famosos 3?
El enfrentamiento entre Alexa Torrex y Marilyn Patiño / (Fotos del Canal RCN)

Las palabras de Alexa circularon rápidamente en redes, donde varios fans las interpretaron como un mensaje directo hacia Marilyn. Este primer comentario marcó el inicio de una conversación pública que se mantuvo activa durante varias horas y que fue retomada por ambas participantes antes del estreno del programa.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre las declaraciones de Alexa Torrex?

Tras el comentario, Marilyn reaccionó a través de sus redes sociales. En su mensaje, afirmó que una de las personas que ingresará al reality ya le estaba haciendo “publicidad gratis”, haciendo referencia directa a Alexa Torrex. Marilyn compartió el video donde se mencionaba su nombre y expresó que le había gustado la mención.

“Yo no tuve que pagar nada para que hablen de mí. Aquí les dejo el videíto de como se refiere de mí. Me encantó”, dijo.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre las declaraciones de Alexa Torrex?
Marilyn Patiño respondió a las declaraciones de Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Además, aprovechó para hacer una corrección sobre el uso de una palabra, asegurando que el término “desmeritar” no existe. En su publicación, invitó a los seguidores a ver el video y a agradecerle a Alexa por la publicidad gratuita.

¿Qué respondió Alexa Torrex tras el mensaje de Marilyn Patiño?

Luego de la reacción de Marilyn, Alexa Torrex reposteó el contenido y respondió con un nuevo mensaje. En este, señaló que tomaba nota de las correcciones lingüísticas y agregó que, probablemente, Marilyn tampoco la conocía a ella.

Alexa indicó que este tipo de situaciones son parte de un juego previo al ingreso al reality y manifestó que le agradaba la forma en la que Marilyn estaba manejando la situación.

"Me gusta como está jugando", resaltó.

En un video posterior, Alexa explicó que no consideraba negativo que alguien no conociera a otra persona y que eso ya había ocurrido con otros participantes. También afirmó que, al entrar al programa, su intención sería saludar a todos y dejar que el desarrollo del reality muestre cómo es cada participante.


Los fans afirman que este cruce de mensajes ha incrementado la expectativa sobre la convivencia entre ambas dentro de La casa de los famosos, reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m por Canal RCN y su app. Podrás encontrar todos los detalles en lacasadelosfamososcolombia.com

