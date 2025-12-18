Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia 3 regresa al Canal RCN: ¿Cuándo se estrenará?

El gran estreno de La casa de los famosos Colombia 3 ya tiene fecha y hora confirmadas, con aftershow y participantes definidos.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
El gran estreno de La casa de los famosos Colombia 3 ya tiene fecha y hora confirmadas
Fecha y hora del estreno de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La casa más famosa de Colombia se prepara para abrir nuevamente sus puertas con una tercera temporada que promete mostrar momentos entretenidos. El reality regresa a las noches para sorprender con las inesperadas dinámicas que surgen cuando varias personalidades están juntos por más de 24 horas.

Artículos relacionados

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?

El regreso del reality ya tiene fecha y hora confirmadas. La producción anunció que el gran estreno será el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m, momento en el que los televidentes podrán conocer el inicio de esta nueva etapa del programa.

Además de la emisión principal, La casa de los famosos 3 contará con su tradicional aftershow, un espacio que acompañará cada noche el desarrollo del reality.

Karen Sevillano y Vicky Berrío estarán nuevamente al frente de este formato, en el que se abordarán los momentos más comentados de la convivencia y se dará contexto a los hechos que marcarán cada jornada dentro de la casa.

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?
Karen Sevillano y Vicky Berrío en el aftershow de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quiénes son los participantes confirmados en La casa de los famosos 3?

El grupo de participantes continúa definiéndose, combinando elecciones del público e ingresos directos por decisión del Jefe del reality. Hasta ahora, los famosos confirmados por votación de la audiencia son:

  • Nicolás Arrieta
  • Yuli Ruiz
  • Alexa Torrex
  • Esteban (Tebi) Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
¿Quiénes son los participantes confirmados en La casa de los famosos 3?
Participantes confirmados en La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Por decisión de El Jefe de La casa, otros participantes tuvieron un ingreso directo. Mediante este método, se ha confirmado la participación de:

  • Manuela Gómez
  • Franck Luna (Campanita)
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
¿Quiénes son los participantes confirmados en La casa de los famosos 3?
Participantes confirmados en La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo y dónde ver La casa de los famosos Colombia 3?

La casa de los famosos Colombia 3 se podrá ver en la señal en vivo de Canal RCN desde la noche de su estreno. Los televidentes también podrán seguir el desarrollo del reality a través de la app oficial del canal.

Para ampliar la experiencia, la producción compartirá informaciósn, contenidos y actualizaciones en lacasadelosfamososcolombia.com, donde se centralizarán los detalles de cada etapa del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Tebi Bernal en la casa de los famosos La casa de los famosos

Esteban Bernal se suma a La casa de los famosos Colombia: quién es y a qué se dedica

Esteban Bernal es el tercer habitante elegido de La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido y deportista llega al reality tras imponerse en la votación del público.

¿Cuándo es el gran estreno de Las de siempre? Producciones RCN

¡Las de siempre llega a Canal RCN! Conoce la fecha estreno y más de esta producción

¡Gran estreno de Las de siempre! Una historia de cuatro mujeres que deciden reinventarse después de sus 40 años.

Manuela Gómez habla sobre el apoyo tras su participación a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

¿Qué piensa Manuela Gómez sobre pedir apoyo a sus amigos en La Casa de los famosos 3? ¡Esto dijo!

Manuela Gómez reveló que piensa acerca del apoyo que ha recibido tras ser confirmada como habitante de La casa de los famosos 3.

Lo más superlike

Andrea Valdiri y Adhara Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri fue sorprendida por Adhara como mini-influencer

Adhara Valdiri sorprendió a la creadora contenido Andrea Valdiri imitando a su hermana mayor.

Blessd y Maluma Maluma

Así celebraron Blessd y Maluma el triunfo de Atlético Nacional contra Medellín

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube Premios Oscar

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad Christian Nodal

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista