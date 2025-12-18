La casa de los famosos Colombia 3 regresa al Canal RCN: ¿Cuándo se estrenará?
El gran estreno de La casa de los famosos Colombia 3 ya tiene fecha y hora confirmadas, con aftershow y participantes definidos.
La casa más famosa de Colombia se prepara para abrir nuevamente sus puertas con una tercera temporada que promete mostrar momentos entretenidos. El reality regresa a las noches para sorprender con las inesperadas dinámicas que surgen cuando varias personalidades están juntos por más de 24 horas.
¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?
El regreso del reality ya tiene fecha y hora confirmadas. La producción anunció que el gran estreno será el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m, momento en el que los televidentes podrán conocer el inicio de esta nueva etapa del programa.
Además de la emisión principal, La casa de los famosos 3 contará con su tradicional aftershow, un espacio que acompañará cada noche el desarrollo del reality.
Karen Sevillano y Vicky Berrío estarán nuevamente al frente de este formato, en el que se abordarán los momentos más comentados de la convivencia y se dará contexto a los hechos que marcarán cada jornada dentro de la casa.
¿Quiénes son los participantes confirmados en La casa de los famosos 3?
El grupo de participantes continúa definiéndose, combinando elecciones del público e ingresos directos por decisión del Jefe del reality. Hasta ahora, los famosos confirmados por votación de la audiencia son:
- Nicolás Arrieta
- Yuli Ruiz
- Alexa Torrex
- Esteban (Tebi) Bernal
- Luisa Cortina
- Eidevin López
- Lorena Altamirano
- Maiker Smith
Por decisión de El Jefe de La casa, otros participantes tuvieron un ingreso directo. Mediante este método, se ha confirmado la participación de:
- Manuela Gómez
- Franck Luna (Campanita)
- Johanna Fadul
- Marilyn Patiño
- Juanse Laverde
¿Cómo y dónde ver La casa de los famosos Colombia 3?
La casa de los famosos Colombia 3 se podrá ver en la señal en vivo de Canal RCN desde la noche de su estreno. Los televidentes también podrán seguir el desarrollo del reality a través de la app oficial del canal.
Para ampliar la experiencia, la producción compartirá informaciósn, contenidos y actualizaciones en lacasadelosfamososcolombia.com, donde se centralizarán los detalles de cada etapa del programa.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike