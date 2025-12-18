Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebraron Blessd y Maluma el triunfo de Atlético Nacional contra Medellín

Los artistas Blessd y Maluma se mostraron muy felices por la victoria del Atlético Nacional contra Medellín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd y Maluma
Blessd y Maluma celebraron el triunfo de Atlético Nacional/AFP: Rodrigo Varela/Tommaso Boddi

Los artistas Blessd y Maluma celebraron el triunfo del Atlético Nacional contra el Independientemente Medellín.

¿Qué ganó Atlético Nacional?

En la noche de este miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo un clásico paisa luego de que los equipos Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en la final de la Copa BetPlay 2025.

Maluma celebró el triunfo de nacional

El encuentro se realizó en el Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, donde cientos de fanáticos se citaron para ver la gran final.

Atlético Nacional se coronó como campeón luego de gol del futbolista Andrés Román que los llevó a obtener un resultado 1-0, obteniendo el triunfo y teniendo un pase directo a la Sudamericana.

¿Cómo celebraron Blessd y Maluma el triunfo del Atlético Nacional?

Los artistas Blessd y Maluma han mostrado abiertamente a sus fanáticos su admiración y gusto por el Atlético Nacional, siendo grandes fanáticos de este equipo.

blessd celebra el triunfo de nacional

De hecho, hace pocos días Maluma estuvo presente en el Estadio en el partido de ida compartiendo con los fanáticos del sur, destacando su alegría por haber estado nuevamente allí tras varios años de no haber ido a un partido de los verdolagas.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram compartió una fotografía del exarquero René Higuita y con la canción "Pregón Verde" de Los del Sur.

Por su parte, el artista Blessd que también es fiel seguidor del verde reveló una instantánea luciendo la medalla del campeón y reiterando su amor por este equipo.

Tras sus revelaciones, muchos seguidores del fútbol reaccionaron destacando lo mucho que igual que ellos se sienten orgullosos de ser hinchas del Atlético Nacional, mientras que otros no dudaron en criticarlos.

Por ahora, Blessd sigue en su gira por Europa acompañado de su novia Manuela, demostrando lo feliz y enamorado que está en esta etapa de su vida.

Por su parte, Maluma sigue disfrutando de estas fechas decembrinas junto a su familia en Medellín, en especial con su novia Susana Gómez y su hija París. Además, de estar promocionando su podcast 'Las cosas como son' en el que sinceró sobre su ansiedad.

