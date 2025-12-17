¿Feid desmiente ruptura con Karol G?, así fue la aparición de la paisa en su documental

El cantante Feid estrenó su documental 'xThe Endx' este 16 de diciembre en diferentes salas de cine del país y Karol G estuvo presente.

¿Qué reveló Feid en su documental 'xThe Endx'?

El artista decidió mostrarles a sus más fieles seguidores de manera gratuita su nuevo documental en varias salas de cine a nivel nacional en simultáneo a las 9 a.m.

Varios fanáticos fueron testigos de imágenes exclusivas del 'FERXXOCALIPSIS', donde incluyó sus conciertos en Medellín hace un año.

¿Karol G apareció en el documental 'xThe Endx'?

En el documental el paisa decidió mostrar a la Bichota cuando lo acompañó en su concierto en diciembre en Medellín, donde ambos causaron revuelo entre los fanáticos debido a que muchos esperaban una aparición juntos.

En las imágenes reveladas en documental se ve al Ferxxo preparándose para salir al escenario y decide junto a su equipo de trabajo hacer una oración y allí agradece por poder compartir dicho momento con la Bichota, quien s ve a su lado orando también.

Además, en otra parte del documental la menciona al dar a conocer el informe de Spotify sobre los artistas y la música que escuchó en el año y allí da a conocer que Karol G sin duda alguna estaba en la lista llamándola "la pollita", como se conoce hace referencia a ella.

En los videos compartidos en redes sociales de algunos de los asistentes a las salas de cine que decidieron grabar dichos momentos evidenciaron la emoción del público con cada aparición de Karol G en el documental.

¿Karol G y Feid terminaron?

Con dichas imágenes las teorías sobre los rumores de su posible ruptura siguen aumentando, pues si bien las imágenes de ambos juntos son de diciembre del 2024, muchos han destacado que si no siguieran juntos el cantante hubiera quitado esas partes.

Sin embargo, otros detallaron que no hubo las apariciones o demostraciones de cariño que esperaban, por lo que, daría a entender que sí están separados.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido directamente a dichas especulaciones ni tampoco se han dejado ver juntos o han intercambiado mensajes en redes sociales para desmentir su supuesta separación.