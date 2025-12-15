Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Karina García se llevó todos los elogios tras presumir su figura en lujoso yate

Hija de la influenciadora Karina García presumió su figura y miles de seguidores reaccionaron.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Isabella Vargas y Karina García
Hija de Karina García fue elogiada por su belleza/Canal RCN

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, reveló a sus miles de fanáticos cautivadoras fotografías luciendo su figura.

Artículos relacionados

¿Qué fotos reveló la hija de Karina García en redes sociales?

La joven compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró en un paseo en un lujoso yate.

Hija de karina garcia en un yate

En las instantáneas se ve posando a la cámara desde diferentes ángulos, presumiendo su belleza tras lucir un traje de playa de dos piezas de color blanco, con el que resaltó su figura.

"RD de noche", escribió en la descripción de la publicación.

Con ello, confirmó que las fotografías fueron retratadas en su reciente viaje a República Dominicana, donde estuvo disfrutando de este país junto a su mamá Karina García.

Ambas mostraron que no solo gozaron de la playa de este país, sino que también estuvieron de fiesta junto a la cantante Yailin 'la más viral', con quien lograron formar una gran amistad luego de que la paisa la contratara para su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4', donde Karina compitió contra la mexicana Karely Ruiz, quien ganó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las fotos de Isabella Vargas en República Dominicana?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y donde muchos aprovecharon para resaltar su gran parecido con Karina García.

Hija de karina garcia enamora con fotos en el yate

La mayoría destacaron lo bien que se veía y su naturalidad, aunque otros no tardaron en criticarla y juzgar el hecho de lucir su figura en redes sociales.

Artículos relacionados

Por ahora, la joven sigue enamorando a sus fanáticos en redes sociales no solo presumiendo su físico, sino también compartiendo algunos tips de belleza, sus viajes, entre otras recomendaciones.

Por su parte, Karina García no para de entretener a sus seguidores en redes sociales con sus ocurrencias y contenido, con el que está logrando sorprendentes cifras y suma de dinero, tanto así que recientemente reveló que solo con sus redes sociales logró obtener más de 500 millones de pesos colombianos en el último mes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El corte de cabello de Karol G que generó comparaciones con Dora la exploradora Karol G

El radical cambio de look de Karol G generó comparaciones con un personaje animado, ¿cuál?

El radical cambio de look de Karol G se volvió viral generando memes y comparaciones con personaje animado.

Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su proceso de sanación personal. Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló detalles de su proceso personal antes de ingresar a La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió una reflexión sobre la sanación emocional que la llevó a ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Tatiana Murillo posando a la cámara. La casa de los famosos

La Barbie Colombiana rompió el silencio tras no lograr ingresar a La casa de los famosos Colombia

Tatiana Murillo se refirió a su reciente derrota tras no lograr ingresar por votaciones a La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

J Balvin reapareció y dejó importante anuncio en redes J Balvin

J Balvin hace inesperado anuncio tras sus conciertos en Medellín y Bogotá, ¿qué dijo?

J Balvin se sinceró con sus seguidores tras lo vivido en Medellín y Bogotá y los dejó en shock con importante anuncio.

Primeros 12 confirmados de La casa La casa de los famosos

Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

Kits navideños listos para sorprender: la solución práctica y elegante para regalar esta temporada Navidad

Kits navideños listos para sorprender: la solución práctica y elegante para regalar esta temporada

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"