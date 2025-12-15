Hija de Karina García se llevó todos los elogios tras presumir su figura en lujoso yate

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, reveló a sus miles de fanáticos cautivadoras fotografías luciendo su figura.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Qué fotos reveló la hija de Karina García en redes sociales?

La joven compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró en un paseo en un lujoso yate.

En las instantáneas se ve posando a la cámara desde diferentes ángulos, presumiendo su belleza tras lucir un traje de playa de dos piezas de color blanco, con el que resaltó su figura.

"RD de noche", escribió en la descripción de la publicación.

Con ello, confirmó que las fotografías fueron retratadas en su reciente viaje a República Dominicana, donde estuvo disfrutando de este país junto a su mamá Karina García.

Ambas mostraron que no solo gozaron de la playa de este país, sino que también estuvieron de fiesta junto a la cantante Yailin 'la más viral', con quien lograron formar una gran amistad luego de que la paisa la contratara para su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4', donde Karina compitió contra la mexicana Karely Ruiz, quien ganó.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las fotos de Isabella Vargas en República Dominicana?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y donde muchos aprovecharon para resaltar su gran parecido con Karina García.

La mayoría destacaron lo bien que se veía y su naturalidad, aunque otros no tardaron en criticarla y juzgar el hecho de lucir su figura en redes sociales.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul lanzó pulla y habló sobre su relación tras ingresar a La casa de los famosos

Por ahora, la joven sigue enamorando a sus fanáticos en redes sociales no solo presumiendo su físico, sino también compartiendo algunos tips de belleza, sus viajes, entre otras recomendaciones.

Por su parte, Karina García no para de entretener a sus seguidores en redes sociales con sus ocurrencias y contenido, con el que está logrando sorprendentes cifras y suma de dinero, tanto así que recientemente reveló que solo con sus redes sociales logró obtener más de 500 millones de pesos colombianos en el último mes.