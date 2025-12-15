Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Otro jugador lesionado preocupa a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 ¿de quién se trata?

La Selección Colombia suma una nueva preocupación tras la lesión de Luis Sinisterra, quien volvió a salir del campo por molestias musculares.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luis Sinisterra pues en apenas tres meses ha sufrido tres lesiones musculares.
Luis Sinisterra pues en apenas tres meses ha sufrido tres lesiones musculares. Foto AFP/OZAN KOSE

Las preocupaciones siguen acumulándose en el entorno de la Selección Colombia a medida que se acerca el gran reto del 2026.

A la reciente intervención médica de Daniel Muñoz se suma ahora un nuevo nombre a la lista de jugadores con lesiones, una situación que enciende las alertas del cuerpo técnico y de los fans.

Artículos relacionados

¿Quién es el nuevo jugador lesionado dentro de la Selección Colombia?

Luis Sinisterra de 26 años, volvió a salir del campo antes de tiempo tras sentir una molestia en la parte posterior de su muslo izquierdo.

Alrededor del minuto 30 cuando el jugador, tras un movimiento exigente, se llevó la mano a la pierna y se dejó caer sobre el campo, solicitando de inmediato atención médica pues no podía continuar.

 

Y aunque en su lugar ingresó otro jugador y el equipo celebraba la clasificación, la preocupación se trasladaba al camerino por el estado físico del colombiano.

Artículos relacionados

¿Por qué la situación de Luis Sinisterra preocupa tanto a la Tricolor?

Más allá de esta lesión puntual, el caso de Luis Sinisterra inquieta por su repetición, pues en apenas tres meses con el club brasileño ha sufrido tres lesiones musculares, todos en la misma zona de la pierna.

La Selección Colombia goleó a México
La Selección Colombia ganó con tranquilidad su lugar rumbo al Mundial 2026. (AFP: Omar Vega)

Las dos lesiones anteriores ya lo habían obligado a estar fuera de competencia por varias semanas y a perderse varios encuentros oficiales, lo que representa un riesgo importante, especialmente de cara a los compromisos amistosos y al proceso de preparación rumbo al Mundial.

Artículos relacionados

¿Corre peligro la participación de Luis Sinisterra en el Mundial de 2026?

Por ahora, todo dependerá del diagnóstico final y del tiempo de recuperación que establezca el departamento médico, cada semana cuenta, y cualquier recaída podría alejar aún más a Luis Sinisterra de la Selección Colombia.

Colombia en el sorteo del Mundial 2026
Luis Sinisterra salió lesionado antes del minuto 30 tras sentir molestias en su muslo izquierdo. /AFP: Raúl Arboleda

La Selección, proyecta su participación en el Mundial dentro de un grupo exigente y necesita jugadores en plenitud física y con continuidad competitiva y si bien el talento de Luis Sinisterra es indiscutible, su cuerpo ha sido un obstáculo recurrente en su carrera reciente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla provoca risas en redes al aparecer con frío Altafulla

Altafulla genera risas entre sus seguidores tras mostrarse con frío: “hay que estar serio”

Un video de Altafulla en medio del frío dejó preguntas abiertas y desató una avalancha de reacciones en redes.

Rigoberto Urán y J Balvin Rigoberto Urán

Rigoberto Urán divirtió tras comentario en el camerino con J Balvin

Rigoberto Urán sacó risas tras estar en el remate del concierto de J Balvin en Bogotá.

Así fue el nacimiento en casa de la hija de Debby Ryan y Josh Dun. Talento internacional

Debby Ryan, exestrella de Disney, reveló que se convirtió en madre ¡Aquí los detalles!

Debby Ryan anunció el nacimiento de su primera hija junto a Josh Dun y compartió detalles del parto en casa y su nueva etapa.

Lo más superlike

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo” Maluma

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”

Maluma rompió el silencio acerca del quebranto emocional que sintió acerca de extraña condición que tuvo en plena gira musical.

Ornella Sierra sorprende con su disfraz. Ornella Sierra

Ornella Sierra se transforma en Mamá Noel y cautiva las redes sociales: "Ya maduré"

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue?

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"