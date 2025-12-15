Otro jugador lesionado preocupa a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 ¿de quién se trata?

Las preocupaciones siguen acumulándose en el entorno de la Selección Colombia a medida que se acerca el gran reto del 2026.

A la reciente intervención médica de Daniel Muñoz se suma ahora un nuevo nombre a la lista de jugadores con lesiones, una situación que enciende las alertas del cuerpo técnico y de los fans.

¿Quién es el nuevo jugador lesionado dentro de la Selección Colombia?

Luis Sinisterra de 26 años, volvió a salir del campo antes de tiempo tras sentir una molestia en la parte posterior de su muslo izquierdo.

Alrededor del minuto 30 cuando el jugador, tras un movimiento exigente, se llevó la mano a la pierna y se dejó caer sobre el campo, solicitando de inmediato atención médica pues no podía continuar.

Y aunque en su lugar ingresó otro jugador y el equipo celebraba la clasificación, la preocupación se trasladaba al camerino por el estado físico del colombiano.

¿Por qué la situación de Luis Sinisterra preocupa tanto a la Tricolor?

Más allá de esta lesión puntual, el caso de Luis Sinisterra inquieta por su repetición, pues en apenas tres meses con el club brasileño ha sufrido tres lesiones musculares, todos en la misma zona de la pierna.

La Selección Colombia ganó con tranquilidad su lugar rumbo al Mundial 2026. (AFP: Omar Vega)

Las dos lesiones anteriores ya lo habían obligado a estar fuera de competencia por varias semanas y a perderse varios encuentros oficiales, lo que representa un riesgo importante, especialmente de cara a los compromisos amistosos y al proceso de preparación rumbo al Mundial.

¿Corre peligro la participación de Luis Sinisterra en el Mundial de 2026?

Por ahora, todo dependerá del diagnóstico final y del tiempo de recuperación que establezca el departamento médico, cada semana cuenta, y cualquier recaída podría alejar aún más a Luis Sinisterra de la Selección Colombia.

Luis Sinisterra salió lesionado antes del minuto 30 tras sentir molestias en su muslo izquierdo. /AFP: Raúl Arboleda

La Selección, proyecta su participación en el Mundial dentro de un grupo exigente y necesita jugadores en plenitud física y con continuidad competitiva y si bien el talento de Luis Sinisterra es indiscutible, su cuerpo ha sido un obstáculo recurrente en su carrera reciente.