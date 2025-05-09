¿Cómo evitar un accidente cerebrovascular? El caso de Big Mancilla

El artista bogotano Mauricio Mancilla, conocido como Big Mancilla, atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. Su experiencia ha reavivado las conversaciones sobre cómo prevenir estos eventos y la relevancia de mantener hábitos saludables para reducir el riesgo.

¿Qué es un accidente cerebrovascular y por qué puede ocurrir?

Profesionales de la salud explican que un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se bloquea, interrumpiendo el suministro de oxígeno y nutrientes. Esto puede causar daños neurológicos y déficits motores en minutos.

Factores como hipertensión, colesterol alto, diabetes, tabaquismo y sedentarismo incrementan el riesgo. Aunque el artista llevaba un estilo de vida activo, su caso muestra que el ACV puede afectar a personas con distintos perfiles.

¿Por qué puede ocurrir un accidente cerebrovascular? / (Foto de Freepik)

Los especialistas recomiendan realizarse revisiones periódicas, control de la presión arterial y colesterol. En caso de presentar pérdida repentina de fuerza, dificultad para hablar o visión borrosa, se recomienda establecer un seguimiento médico.

¿Qué medidas ayudan a prevenir un accidente cerebrovascular?

De acuerdo con entidades de salud pública, muchas de las causas del ACV se pueden prevenir. Las recomendaciones incluyen:

Alimentación saludable: consumir frutas, verduras y alimentos bajos en grasas saturadas, colesterol y sodio para controlar el peso y la presión arterial.

consumir frutas, verduras y alimentos bajos en grasas saturadas, colesterol y sodio para controlar el peso y la presión arterial. Actividad física regular: al menos 2 horas y 30 minutos de ejercicio moderado a la semana en adultos.

al menos 2 horas y 30 minutos de ejercicio moderado a la semana en adultos. Evitar fumar y limitar el alcohol: dejar el cigarrillo y moderar el consumo de bebidas alcohólicas también reduce significativamente el riesgo.

dejar el cigarrillo y moderar el consumo de bebidas alcohólicas también reduce significativamente el riesgo. Control médico periódico: revisarse la presión arterial, colesterol y azúcar en sangre, y seguir los tratamientos prescritos para afecciones del corazón, hipertensión o diabetes.

Muchas de las causas del ACV se pueden prevenir / (Foto de Freepik)

¿Cómo ocurrió el accidente cerebrovascular de Big Mancilla?

El 25 de agosto, pocos días después de celebrar su cumpleaños, Big Mancilla sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, el tipo más común de este evento neurológico. Según su familia, el episodio le provocó la pérdida total de movilidad en el brazo y la pierna izquierdos, lo que le impide realizar sus presentaciones musicales.

Andrea Mancilla, hermana del artista, informó desde sus redes sociales que la familia abrió canales oficiales de apoyo para financiar las terapias médicas. Internautas y colegas de la escena urbana han enviado mensajes de solidaridad y compartido los datos oficiales de las cuentas para contribuir a la recuperación del cantante.