Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo en la Escuela de Carabineros de Bogotá .

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Epa Colombia durante entrevista con Noticias RCN.
Policía incautó dispositivo a Daneidy Barrera durante operativo sorpresa. Foto | Canal RCN.

Este miércoles 3 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo un operativo sorpresa en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, lugar en el que se encuentra recluida Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, inspección en el que hallaron objetos que están completamente prohibidos en este lugar.

¿Qué objeto le incautaron a Epa Colombia durante el operativo sorpresa que hizo la Policía Nacional?

Según lo comunicaron los diferentes medios de comunicación, en el sitio fueron encontrados tres celulares y un cargador, objetos que bajo ninguna circunstancia están permitidos en este centro de reclusión.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, uno de los teléfonos le pertenecía a Epa Colombia, quien el pasado 20 de agosto fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en donde deberá cumplir con una pena de 5 años y tres meses de prisión.

¿Por qué la Policía hizo un operativo sorpresa a la Escuela de Carabineros?

Lo que se ha dicho hasta ahora, es que las autoridades recibieron varias alertas que en las que se informaba de llamadas no autorizadas que se estaban realizando desde esta zona, situación que llevó a que se hiciera la revisión en la que encontraron los dispositivos escondidos.

El hecho de que Epa Colombia y otras personas privadas de su libertad tuvieran la posibilidad de comunicarse por medio de los celulares, ha abierto la investigación sobre quiénes los ingresaron y cómo lograron hacerlo.

¿Quiénes estaban en la Escuela de Carabineros en donde le incautaron el celular a Epa Colombia?

Además de la influenciadora y empresaria, en la Escuela también se encuentran otras personas que enfrentan procesos judiciales importantes.

Una de ellas es Sandra Ortiz, exconsejera presidencial que estuvo involucrada en el escándalo de Ungrd, Cielo González, exgobernadora del departamento del Huila y, la ya mencionada Daneidy, quien fue condenada por los daños provocados a Transmilenio.

Por ahora, se espera conocer si los hechos traerán alguna sanción a la influenciadora o si será trasladada a otro centro penitenciario, pues hasta el momento no se ha emitido ninguna información por parte de las autoridades oficiales.

