Así fue la última noche de Manelyk junto a Karina García en Colombia

Manelyk González cerró su visita a Colombia con una noche de risas, música y amistad junto a Karina García y Yaya que encantó a todos sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina
Manelyk González no dudó en viajar a Colombia por Karina García. (Foto: Canal RCN)

La visita de Manelyk González a Colombia sigue dando de qué hablar, pues tras acompañar a Karina García en Stream Fighters 4, la influencer celebró una noche especial junto a su amiga y a Yaya en Medellín.

Manelyk se dejó ver disfrutando de la música, bailando y conversando con Karina y Yaya en una discoteca de la ciudad, la reunión fue una forma de cerrar con broche de oro su paso por Colombia después de varios días cargados de emociones por Stream Fighters 4 y el gran apoyo que brindó a su amiga antes, durante y después del evento.

¿Cómo fue la última noche de Manelyk y Karina en Medellín?

En los videos compartidos, se puede ver a las tres disfrutando y cantando mientras celebran el éxito de Karina en su primer gran encuentro deportivo, pues a pesar de no obtener la victoria resalta su proceso y esfuerzo para llegar hasta el ring y resistir hasta el último minuto de los 3 rounds, y los seguidores no tardaron en destacar lo real que se percibe el vínculo que comparten.

 

Manelyk, compartió en su perfil de Instagram las fotografías de resumen de la noche de celebración, agradeciendo a Medellín por el cariño recibido y dejando claro que su visita al país más que un compromiso profesional fue una experiencia de amistad.

¿Quién compartió los mejores momentos de la noche?

Aunque tanto Manelyk como Karina publicaron parte de la celebración, pero fue Isabella, la hija de Karina García, quien captó algunos de los instantes de la velada, y en los videos, se observa tanto al equipo de Karina como a sus amistades disfrutando de una fiesta privada.

Las imágenes reflejan un ambiente familiar y cercano, donde la alegría fue protagonistas, los seguidores de ambas creadoras llenaron los comentarios de mensajes positivos, destacando lo bonito que fue verlas juntas, relajadas y celebrando después de días de tensión y expectativa.

¿Qué significado tuvo esta noche para Manelyk y Karina García?

Más allá de la fiesta, la noche representó un cierre emocional para un ciclo importante. Karina venía de enfrentarse a un gran reto, y tener a su lado a amigas tan cercanas como Manelyk y Yaya fue una muestra de apoyo incondicional.
El encuentro en Medellín simbolizó la unión, la amistad y la fuerza femenina que las caracteriza. Entre risas, música y abrazos, demostraron que, al final del día, lo más valioso no es solo el éxito profesional, sino las personas que acompañan el camino.

Sin duda, fue una noche inolvidable para las tres una despedida con sabor a gratitud, complicidad y alegría, en el corazón de Medellín.

