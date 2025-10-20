Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz colombiana fue diagnosticada con inesperada afección en la piel

Reconocida actriz colombiana fue diagnosticada con inesperada afección que no le permite dormir más de cuatro horas.

Ingrid Jaramillo Rojas
Reconocida actriz colombiana revela inesperado diagnóstico que afectó su piel
Famosa actriz colombiana confesó que padece una afección en la piel. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz colombiana Michell Orozco, reconocida por su icónico papel de Lady en la producción del Canal RCN ‘Lady, la vendedora de rosas’, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar como ha sido su lucha tras ser diagnosticada con inesperada afección que no le permite tener un descanso pleno.

¿Cuál es la afección que tiene Michelle Orozco?

En redes sociales Michell Orozco compartió con sus cientos de seguidores que desde hace tres meses ha venido presentando un fuerte brote de urticaria crónica que, aunque ha sido tratado con especialistas, aún no ha logrado deshacerse de él.

La urticaria crónica suele caracterizarse por la aparición constante de ronchas rojas a lo largo de todo el cuerpo que generar fuerte picazón e hinchazón. Aunque no siempre se identifica una causa específica que detone los síntomas, expertos afirman que puede ser un signo de una enfermedad autoinmune.

Además de las ronchas, dentro de las características principales de esta afección se encuentran efectos adversos como la calidad de sueño, algo que Michell ha manifestado en diversas ocasiones, asegurando que no ha podido dormir más de cuatro horas consecutivas a causa de las molestias que esto puede generar.

¿Cómo ha sido la experiencia de Michell Orozco al padecer urticaria crónica?

En una reciente publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Michell Orozco compartió un corto audiovisual en el que enseñó el estado actual de su piel junto a un extenso mensaje contando su experiencia.

Según relató, han pasado tres meses desde que le fue diagnosticada esta afección y desde entonces no ha podido dormir más de 4 horas diarias. La actriz aseguró que la experiencia era un "infierno", aunque ya se encontraba desintoxicando su cuerpo, bajo la asesoría de un profesional.

Así mismo, pidió a sus seguidores que la incluyeran en sus oraciones.

“Con el medicamento se me calma, pero cuando se pasa el efecto vuelven las crisis y aunque trate de mantenerme en calma, el desespero en insoportable. ¡Oren por mí! Yo les iré contando todo mi proceso”

