Filtran la exorbitante cifra de dinero que WestCol habría ganado por Stream Fighters 4, ¿cuánto es?

WestCol logró reunir en una sola transmisión a más de 4 millones de espectadores en Stream Fighters, así que el dinero es demasiado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Dinero y boxeo
Filtran la exorbitante cifra de dinero que WestCol habría ganado por Stream Fighters 4 | Foto de Freepik.

Se presentó el evento llamado Stream Fighters 4 y uno de los organizadores fue el streamer WestCol.

En evento de boxeo superó las cifras de visualizaciones del streamer, a la vez que desató la polémica y fue tendencia.

Para lograrlo, WestCol tuvo que esforzarse junto a todo su equipo de trabajo y por eso es que empezó a rondar la pregunta de cuánto dinero hizo por cuenta de este proyecto de entretenimiento.

¿Cuánto dinero habría acumulado WestCol con Stream Fighters 4?

Más de cuatro millones de espectadores fue lo que logró reunir WestCol en la plataforma Kick. Entonces, el creador de contenido sobre finanzas, Rafael Palma González, habló de la estrepitosa suma que el colombiano habría adquirido por el viral evento de boxeo.

Dinero
Stream Fighters 4 dejó significativas ganancias | Foto del Freepik.

Según el mencionado influenciador, fue un hito histórico lo que el creador latino y con miles de asistentes en el Coliseo MedPlus, habría recaudado la cifra de nada más y nada menos que 5 millones de dólares, es decir, más de 19 mil millones de pesos colombianos.

¿Cómo WestCol logró obtener tanto dinero con Stream Fighters 4?

De hecho, el mencionado joven desglosó la cifra. De acuerdo con lo que se interpreta, WestCol habría recogido 1.5 millones de dólares únicamente en taquilla, 2 millones de dólares en patrocinios oficiales y marcas aliadas, alrededor de 1 millón de dólares más por los acuerdos publicitaros con los encargados de transmitir el evento de forma exclusiva

Y hay más, pues también le sumó las menciones, campañas cruzadas y contenido viral en redes sociales, así que lo más probable es que la cifra total podría superar los 5 millones de dólares.

"Ganó el público, ganaron los creadores y sobre todo Ganó WestCol que convirtió una noche de stream en una mina de oro", argumentó Rafael Palma González.

En el video, también hay comentarios de los seguidores e internautas, quien escribieron que Stream Fighters 4 tuvo más audiencia que eventos internacionales.

Asimismo, pese a que se habló de la preponderante suma de dinero, algunos se preguntaron cuánto le pertenece exactamente a WestCol teniendo en cuenta que se trató de una inmensa organización.

