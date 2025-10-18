La farándula nacional amaneció con una lamentable noticia, donde se dio a conocer que la reconocida actriz Judy Henríquez habría sido víctima de rechazo y tratos inadecuados debido a su edad.

La denuncia narra con tristeza y detalle las fuertes palabras que recibió la actriz que, por años, dedicó su vida al entretenimiento, cultura y arte del país con su carrera actoral.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

Adriana Romero, actriz e hija Judy fue quien alzó su voz en una denuncia pública en sus bredes sociales, para narrar como la legendaria actriz recibió el trato de "vejete", por parte de la agencia, aduciendo que por su edad ya no querían trabajar con ella, porque incluso aprenderse un libreto podría ser un encarte.

Según Adriana, hace esta denuncia motivada por el fallecimiento del también actor Gustavo Angarita, quien dejó un gran legado y reflexión en ella.

"Hoy, el día de la dolorosa muerte del actor Gustavo Angarita, quiero hacer esta denuncia pública para que a las agencias de casting en Colombia se les exija de parte de las productoras, de los canales y demás personas que trabajan con actores y actrices, unas prácticas de respeto por este oficio. No más abus% ni irrespeto ante quienes han dedicado su vida al oficio de la actuación", expresó Adriana.

Reconocidas figuras del medio se pronunciaron ante la denuncia de rechazo hacia Judy Henríquez por su edad

Ante la denuncia, Adriana pidió que se difundiera el mensaje y fue cuestión de minutos para que sus palabras hicieran eco en sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en pronunciarse. Ese fue el caso de la actriz, cantante y actual participante de MasterChef Celebrity, Carolina Sabino, quien expresó lo triste que se siente al ver como las nuevas generaciones olvidan a quienes abrieron camino.

"Nuestra industria tiene pilares muy profundos, creados precisamente por grandiosos actores como Judy, maestra de muchos, incomparable. RESPETO, y por favor volver a nuestra raíz. Esa que abrió mil puertas en el mundo. Ahora sí, voltear a mirar a los otros países que dignifican a sus actores mayores, y que ponen por encima LA TRAYECTORIA del artista. ¡Contigo, Adri y todo mi amor y admiración para Judy!", expresó.

La también actriz, María Cecilia Botero, también comentó que se sentía triste e identificada por lo que estaban viviendo los actores mayores. Otros como Emmanuel Esparza, Carolina Cuervo y Marcela Mar también se solidarizaron con Adriana y Judy por lo vivido.