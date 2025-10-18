Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

Adriana Romero, actriz e hija de Judy, denunció públicamente lo sucedido tras muerte de Gustavo Angarita.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron
La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron/ Archivo RCN

La farándula nacional amaneció con una lamentable noticia, donde se dio a conocer que la reconocida actriz Judy Henríquez habría sido víctima de rechazo y tratos inadecuados debido a su edad.

La denuncia narra con tristeza y detalle las fuertes palabras que recibió la actriz que, por años, dedicó su vida al entretenimiento, cultura y arte del país con su carrera actoral.

Artículos relacionados

La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

Adriana Romero, actriz e hija Judy fue quien alzó su voz en una denuncia pública en sus bredes sociales, para narrar como la legendaria actriz recibió el trato de "vejete", por parte de la agencia, aduciendo que por su edad ya no querían trabajar con ella, porque incluso aprenderse un libreto podría ser un encarte.

Según Adriana, hace esta denuncia motivada por el fallecimiento del también actor Gustavo Angarita, quien dejó un gran legado y reflexión en ella.

"Hoy, el día de la dolorosa muerte del actor Gustavo Angarita, quiero hacer esta denuncia pública para que a las agencias de casting en Colombia se les exija de parte de las productoras, de los canales y demás personas que trabajan con actores y actrices, unas prácticas de respeto por este oficio. No más abus% ni irrespeto ante quienes han dedicado su vida al oficio de la actuación", expresó Adriana.

Reconocidas figuras del medio se pronunciaron ante la denuncia de rechazo hacia Judy Henríquez por su edad

Ante la denuncia, Adriana pidió que se difundiera el mensaje y fue cuestión de minutos para que sus palabras hicieran eco en sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en pronunciarse. Ese fue el caso de la actriz, cantante y actual participante de MasterChef Celebrity, Carolina Sabino, quien expresó lo triste que se siente al ver como las nuevas generaciones olvidan a quienes abrieron camino.

"Nuestra industria tiene pilares muy profundos, creados precisamente por grandiosos actores como Judy, maestra de muchos, incomparable. RESPETO, y por favor volver a nuestra raíz. Esa que abrió mil puertas en el mundo. Ahora sí, voltear a mirar a los otros países que dignifican a sus actores mayores, y que ponen por encima LA TRAYECTORIA del artista. ¡Contigo, Adri y todo mi amor y admiración para Judy!", expresó.

La también actriz, María Cecilia Botero, también comentó que se sentía triste e identificada por lo que estaban viviendo los actores mayores. Otros como Emmanuel Esparza, Carolina Cuervo y Marcela Mar también se solidarizaron con Adriana y Judy por lo vivido.

Artículos relacionados

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón reveló su impactante look para el enfrentamiento en Stream Fighters

Yina Calderón lanzó pulla contra quienes pusieron en duda su asistencia al evento para enfrentar a Andrea Valdiri.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol previo a su enfrentamiento en Stream Fighters

Yina Calderón hizo un llamado a WestCol, organizador del evento, antes de dar inicio a lo que será este encuentro.

Diomedes Díaz y Betsy Liliana hablaron Diomedes Díaz

Se reveló la última llamada que tuvo Diomedes Díaz con de Betsy Liliana antes de su fallecimiento

La abogada de Betsy Liliana reveló detalles de la relación de Diomedes Díaz con ella y la aparente última llamada que tuvieron antes de su muerte.

Lo más superlike

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Shakira y Beéle habían generado controversia luego de publicar un video en el que se dejaban ver juntos ¡La razón dejó en shock a todos!

Quién es Wendy Herrera, abogada de Betsy Liliana Dayana Jaimes

Ella es Wendy Herrera, la abogada de Betsy Liliana, envuelta en polémica con Dayana Jaimes

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?