Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

Baby Demoni fue entrevistada por su trabajo en redes sociales e hizo álgidas confesiones de vida.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Muerte
Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes | Foto Freepik.

La muerte de la influenciadora conocida en redes sociales como Baby Demoni tiene a los internautas atentos de lo que le pudo pasar.

¿Cómo se reveló la muerte de la influencer Baby Demoni?

El caso del fallecimiento de la joven, quien era mamá, se esparció masivamente en las plataformas de interacción social luego de que Juliana y Yina Calderón expresaron que la conocían.

De hecho, Juliana Calderón se mostró afectada por la pérdida, ya que ella trabajaba con la joven en su negocio de queratinas.

Se mantienen las incógnitas. Algunos apuntan a Alejandra Esquin, nombre de pila de Baby Demoni, se habría afectado a ella misma; por otro lado, ronda la especulación de que el compañero sentimental de la influencer tendría que ver.

Muerte
La muerte de Baby Demony está en investigación | Foto Freepik.

Todavía no se ha dado un dictamen concreto de lo que ocurrió como tal con la joven. Mientras eso pasa, en las plataformas digitales rondan diversos videos que la muestran en vida.

¿Cuál es el video de la transmisión en vivo que hizo Baby Demoni antes de morir?

Uno de los clips que causan conmoción y es replicado de manera masiva, se trata de una transmisión en vivo en donde Baby Demoni contó que varios usuarios se comunicaban con ella y pasaban por álgidas situaciones de vida.

"Mucho amor y aceptación por las mamás, los papás, los niños. Entonces, me llegan mensajes: 'Baby, yo quería quit4rme la vida, pero empecé a seguirla'. Sí, me han llegado mensajes fuertes de personas que de alguna u otra manera los mensajes de uno los han llenado", reveló en vida Baby Demoni.

Tras la álgida declaración de la influencer, añadió que logró vivir 100% de las redes sociales.

Luego de que se esparció el video en TikTok, las reacciones tomaron relevancia.

"Esto fue hace días en stream donde ella habló de todo su proceso con mucho entusiasmó y felicidad motivando a sus seguidores", se lee.

Asimismo, otros comentarios que se interpretan es que piden justicia por la joven, mientras cuestionan si habría sido la autora de su propio deceso o hay algo detrás de todo ello.

