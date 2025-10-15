Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

La empresaria Yina Calderón confirmó la lamentable muerte de la influenciadora Baby Demoni, con quien compartía una gran amistad.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Qué le ocurrió a Baby Demoni, amiga de Yina Calderón?

Juliana, hermana de Yina Calderón, fue la encargada de revelar que la creadora de contenido estaba grave en la clínica por extrañas circunstancias.

Según explicó, sus familiares la encontraron entre la vida y la muerte en su casa. Al principio pensaron que ella se habría tratado de quitar la vida, pero las autoridades correspondientes señalaron que, al parecer, habría sido algo en su contra.

Yina Calderón señaló que, su situación es bastante extraña, pues todo ocurrió luego de una discusión con su pareja, por lo que pidió aclarar lo ocurrido.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Quién era Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón?

Baby Demoni era una creadora de contenido y modelo reconocida en redes sociales, donde sumaba más de 800 mil seguidores en TikTok y más de 100 mil seguidores en Instagram.

Era mamá, pues recientemente se había realizado unas intervenciones para mejorar su apariencia física debido a los cambios que sufrió en su figura.

En sus plataformas entretenía a sus seguidores con su belleza, su particular estilo y su gusto por la música y las tendencias.

Además, trabajaba como imagen de diferentes marcas, colaborando con sus amigas, en especial con Juliana Calderón para ayudarle a promocionar sus productos.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri le respondió sin filtro a Juliana Calderón: "hago lo que quiera"

¿Cuál fue la última publicación de Baby Demoni?

En su cuenta de Instagram su última publicación fue interpretando la canción "Cuando Vayas Conmigo" de Canserbero y Afromak.

En cuando a su cuenta de TikTok su última publicación fue interpretando otra canción en la que revelaba lo versátil que era en sus gustos.

Sus fanáticos no dudaron en reaccionar a su lamentable partida y llenar sus últimos posts con mensajes llenos de cariño hacia ella y condolencias para la familia en este momento tan difícil para ellos.

Por ahora, las hermanas Calderón se encuentran apoyando a la familia de la influenciadora brindándoles todo su apoyo y ayuda no solo para sobrellevar el dolor, sino también para esclarecer lo ocurrido.