Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

Ella era la amiga influencer de Yina y Juliana Calderón, a quien le arrebataron la vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Juliana Calderón
Falleció amiga de Yina Calderón y Juliana Calderón/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón confirmó la lamentable muerte de la influenciadora Baby Demoni, con quien compartía una gran amistad.

¿Qué le ocurrió a Baby Demoni, amiga de Yina Calderón?

Juliana, hermana de Yina Calderón, fue la encargada de revelar que la creadora de contenido estaba grave en la clínica por extrañas circunstancias.

Yina Calderón confirma muerte de su amiga

Según explicó, sus familiares la encontraron entre la vida y la muerte en su casa. Al principio pensaron que ella se habría tratado de quitar la vida, pero las autoridades correspondientes señalaron que, al parecer, habría sido algo en su contra.

Yina Calderón señaló que, su situación es bastante extraña, pues todo ocurrió luego de una discusión con su pareja, por lo que pidió aclarar lo ocurrido.

¿Quién era Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón?

Baby Demoni era una creadora de contenido y modelo reconocida en redes sociales, donde sumaba más de 800 mil seguidores en TikTok y más de 100 mil seguidores en Instagram.

Yina Calderón despide a a amiga influencer

Era mamá, pues recientemente se había realizado unas intervenciones para mejorar su apariencia física debido a los cambios que sufrió en su figura.

En sus plataformas entretenía a sus seguidores con su belleza, su particular estilo y su gusto por la música y las tendencias.

Además, trabajaba como imagen de diferentes marcas, colaborando con sus amigas, en especial con Juliana Calderón para ayudarle a promocionar sus productos.

¿Cuál fue la última publicación de Baby Demoni?

En su cuenta de Instagram su última publicación fue interpretando la canción "Cuando Vayas Conmigo" de Canserbero y Afromak.

En cuando a su cuenta de TikTok su última publicación fue interpretando otra canción en la que revelaba lo versátil que era en sus gustos.

Sus fanáticos no dudaron en reaccionar a su lamentable partida y llenar sus últimos posts con mensajes llenos de cariño hacia ella y condolencias para la familia en este momento tan difícil para ellos.

Por ahora, las hermanas Calderón se encuentran apoyando a la familia de la influenciadora brindándoles todo su apoyo y ayuda no solo para sobrellevar el dolor, sino también para esclarecer lo ocurrido.

