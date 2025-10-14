Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

El próximo 18 de octubre, la bailarina Andrea Valdiri se enfrentará contra la empresaria de fajas Yina Calderón. Esto ha despertado reacciones de todo tipo, pues no es un secreto que ambas influenciadoras no se caen para nada bien.

Mientras llega la fecha, Andrea Valdiri hizo una transmisión en vivo en la que no se guardó nada. Entre sus críticas, arremetió contra Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón.

¿Cuál fue la crítica de Andrea Valdiri para Juliana Calderón?

Valdiri salió en defensa de la influencer La Jesuu, pues días anteriores las hermanas Calderón lanzaron álgidas advertencias en su contra.

Como la bailarina es amiga de La Jesuu, no dudó en 'cantarle la tabla' a Juliana Calderón, especialmente se fue en contra del hecho de que la joven es abogada, pero, en sus palabras, parece como si su título profesional no tuviera relevancia.

"A la abogada de Temu esa que tiene al lado... Yo no entiendo como una abogada, estudiada, profesional en un programa va a venir a estar am3nazando. Yo siento que ese cartón, mami, te lo dieron en la caja de un cereal. Nada profesional, mi linda", arremetió Valdiri en contra de Juliana.

Andrea Valdiri cuestionó la profesión de Juliana Calderón | Foto del Canal RCN.

¿Qué más opinó Andrea Valdiri contra Juliana Calderón?

En la misma vertiente, la mujer de la costa agregó que a la joven deberían quitarle su título profesional, puesto que no encuentra explicación para comprender el hecho de que hizo advertencias en contra de La Jesuu, como, por ejemplo, que no la quería ver en Bogotá, sino que se iría en su contra.

Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

"Que se note que al menos leíste un libro... Para terminar, no estoy de acuerdo con ese tema del rac1smo, ahí sí, mami, eso tiene cárcel. Siempre lo he dicho: la gente tiene que respetar, no todo tiene que ser polémico y hay cosas que uno se tiene que reservar", aseguró Andrea Valdiri.

Para terminar, la influencer comentó que se puede hacer un programa entretenido, pero no es necesario llegar al punto de pasar por encima de los demás para adquirir visualizaciones o producir controversias en las redes sociales.