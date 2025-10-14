Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

Andrea Valdiri le 'cantó la tabla' a Juliana Calderón, especialmente dijo que pareciera como si no fuese una mujer profesional.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri, Juliana Calderón
Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock | Foto del Canal RCN.

El próximo 18 de octubre, la bailarina Andrea Valdiri se enfrentará contra la empresaria de fajas Yina Calderón. Esto ha despertado reacciones de todo tipo, pues no es un secreto que ambas influenciadoras no se caen para nada bien.

Mientras llega la fecha, Andrea Valdiri hizo una transmisión en vivo en la que no se guardó nada. Entre sus críticas, arremetió contra Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la crítica de Andrea Valdiri para Juliana Calderón?

Valdiri salió en defensa de la influencer La Jesuu, pues días anteriores las hermanas Calderón lanzaron álgidas advertencias en su contra.

Como la bailarina es amiga de La Jesuu, no dudó en 'cantarle la tabla' a Juliana Calderón, especialmente se fue en contra del hecho de que la joven es abogada, pero, en sus palabras, parece como si su título profesional no tuviera relevancia.

"A la abogada de Temu esa que tiene al lado... Yo no entiendo como una abogada, estudiada, profesional en un programa va a venir a estar am3nazando. Yo siento que ese cartón, mami, te lo dieron en la caja de un cereal. Nada profesional, mi linda", arremetió Valdiri en contra de Juliana.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri cuestionó la profesión de Juliana Calderón | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué más opinó Andrea Valdiri contra Juliana Calderón?

En la misma vertiente, la mujer de la costa agregó que a la joven deberían quitarle su título profesional, puesto que no encuentra explicación para comprender el hecho de que hizo advertencias en contra de La Jesuu, como, por ejemplo, que no la quería ver en Bogotá, sino que se iría en su contra.

Juliana Calderón
Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

"Que se note que al menos leíste un libro... Para terminar, no estoy de acuerdo con ese tema del rac1smo, ahí sí, mami, eso tiene cárcel. Siempre lo he dicho: la gente tiene que respetar, no todo tiene que ser polémico y hay cosas que uno se tiene que reservar", aseguró Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

Para terminar, la influencer comentó que se puede hacer un programa entretenido, pero no es necesario llegar al punto de pasar por encima de los demás para adquirir visualizaciones o producir controversias en las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri, Karina García Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió al revelar que habla mucho con Karina García: pronto se verán

Andrea Valdiri confesó que es cercana a Karina García, pero es algo que pocos conocen en las redes sociales.

Karina García y Altafulla Karina García

Le piden reconciliación a Karina García con Altafulla y así reaccionó

Karina García se dejó llevar en pleno en vivo y aumentó la esperanza de sus seguidores sobre volver con Altafulla.

Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez Daniela Ospina

El hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprende a fans por su parecido con James Rodríguez

Los seguidores de Daniela Ospina y Gabriel Coronel aseguran que Lorenzo es idéntico a James Rodríguez. ¡Increíble!

Lo más superlike

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA predice quién sería el eliminado y no ingresaría al TOP 10 de MasterChef Celebrity 2025

La IA seleccionó entre siete participantes que corren el riesgo de no entrar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos