Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

La actriz Johanna Fadul se viste de luto tras el fallecimiento de un ser especial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Johanna Fadul sufre pérdida
Johanna Fadul reveló la pérdida de uno de sus perros/AFP: Gabe Ginsberg

La actriz Johanna Fadul conmovió a miles de sus fanáticos luego de revelar la dolorosa pérdida que atraviesa.

¿Por qué Johanna Fadul está de luto?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró entre lágrimas desde su cuarto junto a su mascota París, quien hace15 días dio a luz, revelando que una de sus hijas, a quien llamó Sol, falleció.

Johanna Fadul sufre perdida de Sol

Mostró lo desesperada que está París tras la muerte de Sol, detallando lo mucho que le preocupa hacerle entender que ya no estará más con ella.

Asimismo, explicó qué fue lo que pasó y se anticipó a las posibles críticas que pueda recibir al respecto.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras la pérdida de su mascota Sol?

La actriz explicó que el veterinario le señaló que Sol estaba deshidratada probablemente porque París no dio la suficiente leche, situación que ella no pudo detectar, pues pensaba que constantemente estaba alimentando a sus crías.

Johanna Fadul explica la muerte de su mascota

"Ahora mi función es hacer que París esté bien, cuidarla, apapacharla y acompañarla a vivir su duelo, cosa que no ha sido nada fácil", dijo.

Además, recordó la lamentable pérdida que ella sufrió en su momento de sus hijas, fruto de su matrimonio con Juanse Quintero, cuyas bebés perdió a sus últimas semanas de embarazo.

"El día que a mí se me van mis hijas Antonella y Anabella comprendí que siempre Dios tiene sus razones, que siempre van ser la decisión más difícil de entender y así recibo la partida de Sol", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pérdida de la mascota de Johanna Fadul?

Varios internautas la llenaron de mensajes de condolencias y sentido pésame en este momento tan difícil para ella y su familia, destacando que solo quienes tienen mascotas pueden saber el dolor tan profundo por el que ella está atravesando.

Mientras tanto, Johanna Fadul sigue dando a conocer detalles de este proceso con sus seguidores, por el que ha recibido el apoyo y cariño de sus fieles fanáticos.

