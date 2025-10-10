Dayana Jaimes reveló que quisiera ser como el perro con el que fue comparada por Betsy Liliana

Desde el miércoles 8 de octubre, Dayana Jaimes y Lily Díaz han protagonizado un gran escándalo, ya que la hija de Diomedes Díaz filtró audios que su excuñada le habría enviado defendiéndose de sus acusaciones.

¿Qué decían los audios en los que Dayana Jaimes se defendía de Lily Díaz?

A través de sus redes sociales, Lily Díaz expuso a Dayana Jaimes con audios que ella misma le habría enviado pidiéndole que no la involucrara más con Evelio Escorcia, pues meses atrás, se formó una polémica porque nacieron rumores de que la viuda de Martín Elías se habría involucrado con el esposo de su excuñada.

Ante estas acusaciones, Jaimes se despachó en contra de Lily y le pidió que no la vinculara más con ser la responsable de que su matrimonio terminara y, además, le lanzó varias palabras personales, dejándole claro que “entre ellas había una gran diferencia”.

¿Cómo ha sido la reacción de Dayana Jaimes ante sus audios filtrados por Lily Díaz?

Luego de que se generara la polémica, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, sin embargo, la misma Dayana Jaimes ha reaccionado, pues en sus historias de Instagram publicó un meme en donde hacía referencia que “se estaría riendo de sus desgracias”.

Además, la comunicadora social rompió el silencio ese mismo miércoles y reveló que no se arrepentía de nada de lo que había dicho en los audios, pues tendría pruebas que, según ella, harían quedar mal a Lily Díaz y no a ella, quien sigue reiterando su inocencia.

¿Por qué Dayana Jaimes quiere ser como el perro con el que fue comparada?

Entre las reacciones que ha dejado este escándalo, está la de la gran Betsy Liliana, quien defendió a su hija y también le envió contundentes audios a Dayana Jaimes.

En los audios, Betsy acusa a Dayana de que supuestamente se ha involucrada con varios hombres y la hace responsable de no tener una gran reputación, por eso, de una manera ofensiva, la comparó con un perro que es la imagen de una empresa de transportes en Colombia.

Esta comparación generó miles de reacciones entre los internautas, quienes vieron con gracia las palabras de Betsy Liliana, pero Dayana Jaimes no se quedó atrás y también reaccionó.

A través de una historia en Instagram, la comunicadora subió una foto con la imagen de la empresa y del perrito con el que fue comparada, escribiendo que algún día quiso ser “delgada” como él.