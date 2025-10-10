Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dayana Jaimes se estaría riendo en medio del escándalo protagonizado con su excuñada

En medio de la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz, la viuda de Martín Elías revela que ha reaccionado con risa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Dayana Jaimes comparte meme en medio de su gran polémica
Dayana Jaimes habría revelado que se ríe en medio de su polpemica. (AFP)

Desde el pasado martes 7 de octubre, la viuda del cantante Martín Elías Díaz, Dayana Jaimes, ha protagonizado un gran escándalo junto a Lily Díaz, quien rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de su exesposo con su cuñada.

¿Qué reveló Lily Díaz sobre Dayana Jaimes?

A través de las redes socias se han conocido los audios que Dayana Jaimes le habría enviado a su excuñada, Lily Díaz, en donde se escucha diciéndole que ella “no dañó su matrimonio”, sin embargo, la hija del Cacique de la junta dejó claro que ella nunca trató ese tema con la comunicadora social.

“Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”.

Estas y más fueron las palabras de Dayana Jaimes hacia Lily Díaz, quien decidió romper el silencio y exponer a su excuñada, quien no se guardó nada de lo que sentía y se despachó en su contra.

¿Qué respondió Dayana Jaimes ante los audios filtrados por Lily Díaz?

Ese mismo miércoles 8 de octubre que la noticia sobre el escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz tomó más fuerza, la viuda de Martín Elías salió a dar su versión de los hechos y confesó que “no se arrepentía de anda”.

Por otro lado, Jaimes confesó que ella tiene pruebas “en contra” de Lily, pues al parecer, lo que insinuó es que Díaz sí le pudo haber sido infiel a su ex y que, por eso, supuestamente, su matrimonio habría llegado a su fin.

“Pídele a Dios que nunca haga públicas las pruebas que tengo en tu contra”, reveló Dayana.

Dayana Jaimes comparte meme en medio de sus escándalo
Dayana Jaimes habría revelado su reacción en medio de su escándalo. (Freepik)

¿Cómo ha reaccionado Dayana Jaimes a su escándalo con Lily Díaz?

Luego de que está polémica saliera a la luz, las reacciones y opiniones divididas de los internautas no se han hecho esperar, pues mientras algunos están a favor de Lily, otros creen en la supuesta inocencia de Dayana, sin embargo, con el paso de los días, el escándalo sigue creciendo.

En medio de esta situación, no solo Lily y Dayana han salido involucradas, sino también la gran Betsy Liliana, madre de Lily, quien salió como y toda una madre empoderada a defender a su hija y precisamente sus palabras generaron todo tipo de comentarios.

Mientras tanto, por su parte, Dayana Jaimes no se ha vuelto a referir al tema directamente, pero sí lanzó su pulla al compartir un meme y revelar que se podría estar riendo de “las desgracias” que le han pasado, justo en medio de toda la polémica.

 

