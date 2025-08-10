Salen a la luz audios de la mamá de Martín Elías: “Dayana tuvo culpa con el accidente”

Tras la gran polémica que está protagonizando Dayana Jaimes con respecto a la presunta infidelidad del exesposo de su cuñada, Lily Díaz, salieron a la luz audios de la madre de Martín Elías en donde se despacha en contra la viuda del cantante.

¿Qué está pasando con Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Este miércoles 8 de octubre, las redes sociales amanecieron inundadas con noticias y videos de Betsy Liliana Díaz, hija del cantante Diomedes Díaz, debido a que reveló contundentes audios de Dayana Jaimes, quien se despacha en su contra.

De acuerdo con lo revelado por Lily, Dayana le dijo “ridícula” por seguir diciendo que la viuda de Martín Elías se metió con su exesposo, Evelio Escorcia, cuando todavía estaban casados y por eso, Jaimes dijo:

“Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron”.

Por otro lado, Dayana aclaró que ella nunca se metió con el exesposo de Lily y le dejó claro que su matrimonio no se dañó por ella.

¿Cuáles fueron los audios que salieron a la luz de la madre de Martín Elías culpando a Dayana Jaimes del fallecimiento de su hijo?

Con todo este escándalo de Dayana Jaimes, las redes sociales revivieron audios de Patricio Acosta, madre de Martín Elías Díaz, quien, en 2017, tras el fallecimiento del cantante, se habría despachado en contra de su nuera haciendo fuertes acusaciones.

Según los audios revelados, Patricia dijo:

“Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora. Pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se mat4ra. Ella no quería a Martín Elías”. Revelan audios de Patricia Acosta en contra de Dayana Jaimes. (Foto: Freepik)

Añadiendo que Jaimes solo quiso el dinero y el poder del difunto artista. Además, la madre del cantante habría mencionado temas privados de Jaimes, diciendo que presuntamente ella se metió con “hombres ricos de barranquilla”.

Por otro lado, y aún lo más grave, es que Acosta alcanzó a insinuar que la viuda de su hijo tenía responsabilidad por su fallecimiento:

“Están diciendo que ella tuvo que ver con la muerte de Martín; por lo que te dije, que ella le echaba brujería a Martín”.

Tras estas palabras, Patricia explicó que su hijo corría para verse con Dayana y por eso, el accidente se habría provocado, por la velocidad en la que iba la camioneta en la que se transportaba el cantante.